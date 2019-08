Ofelia Fernández debutó en el cuarto oscuro y como precandidata

Ofelia Fernández se convirtió en junio en la precandidata más joven de estas elecciones primarias. Este domingo 11 de agosto la referente del Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini votó por primera vez y recibió el clásico aplauso a quienes debutan en el cuarto oscuro.

La joven feminista fue a emitir su sufragio acompañada de varios integrantes de su organización VAMOS - Frente Patria Grande. “Estoy muy feliz y orgullosa de la campaña que hicimos y que les jóvenes estemos decidiendo sobre nuestro futuro. Sigamos votando. A no colgarse y a hacernos cargo porque somos el presente”, manifestó la precandidata a legisladora porteña.

La joven compartió en su cuenta de Twitter el momento en el que introdujo su voto dentro de la urna. "Día de sol", fue la forma en la que la joven describió la experiencia. Además, compartió dos imágenes de ella con la boleta en su mano.

Después de compartir una tarde junto a su familia para celebrar el cumpleaños de su abuelo, Ofelia Fernández tiene previsto acercarse hasta el búnker del Frente Todos -que se encuentra en el centro cultural Complejo Art Media, ubicado en la avenida Corrientes al 6200- para esperar el recuento final de estas PASO.

Su postulación a legisladora porteña vino cargada de fuertes críticas. Desde algunos sectores consideraban que era demasiado joven para lanzarse para un cargo público de esta naturaleza, e incluso varios confundieron su candidatura en la ciudad al decir que “va a legislar para el país”.

Lo cierto es que, según lo establecido en el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, para ser diputado por la ciudad se deben cumplir tres requisitos: contar con la mayoría de edad, es decir más de 18 años, ser argentino nativo y tener residencia en la Ciudad. La joven feminista cumple con todas las condiciones para la postulación.

