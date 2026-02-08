Patricia Bullrich fue una de las invitadas este sábado 7 de febrero en la tradicional mesaza de la admirable Mirtha Legrand, y habló "algo" de sus planes políticos, obviamente midiendo gestos y palabras porque sabe que los hermanos Milei son extremadamente celosos de los egos en LLA.

Todo arrancó cuando Mirtha, casi como al pasar, le preguntó a la exministra de Seguridad "si le gusta su actual cargo". Responder era un caramelo de madera, pero Patricia, con cintura infinita y consciente que cada palabra del tema se podía medir en la interna sin retorno que los hermanos Milei mantienen con Victoria Villarruel, optó por destacar que 'forma parte de un equipo' y en ese marco prioriza "ayudar al proyecto" y "no está enfocada en elegir mi próxima cargo...".

“Yo creo que uno lo que hace tiene que meterle todo. Si decís ‘me gustaría tal cosa’, te desconcentrás...”, afirmó Bullrich. La periodista Guadalupe Vázquez, otra de las invitadas de Mirtha, agregó leña a la hoguera y le preguntó a Patricia "pero, la vicepresidencia te gustaría?".

Vázquez fue todavía más allá y afirmó "que quede asentado acá que yo digo que (Patricia) va a ser la próxima candidata a vicepresidente.... La fórmula va a ser Milei-Patricia”.

Mirtha, infalible, apuntó a Bullrich de inmediato: “¿Esa va a ser la fórmula?”, disparó a quemarropa. "La vienen midiendo hace mucho. ¿Te gustaría o no?”, insistió Vázquez.

Y allí Patricia mostró su muñeca política y la respuesta fue brillante: “Yo creo que la Argentina se está encaminando... Yo formo parte de un equipo y donde sienta el equipo que voy a servir más, voy a estar...", frase directa a los oidos de Karina Milei.

"Te dicen vas de 4, vas de 4..."

"Yo no estoy eligiendo, estoy diciendo ¿dónde creen que voy a poder ser más útil?’. Más que elegir, más que tener un lugar personal, creo que acá hay un equipo que se está jugando y bueno, te dicen: ‘Vas de 4, vas de 4’... Acá hay un equipo y priorizo ver dónde puedo ser más útil”.

Vázquez volvió a la carga: “Si pudieras elegir, te gusta más un cargo ejecutivo que uno legislativo, ¿no?”. Bullrich se permitió el máximo de sinceridad posible y dijo: “Lo ejecutivo siempre me gusta, por supuesto...”.

Nicolás Wiñaski, otro invitado a la mesa, agregó otro cargo que podría ocupar la multifuncional Patricia: “La jefatura porteña”. Y allí la senadora se permitió acotar "si, me gustan las cosas ejecutivas, las cosas ejecutivas siempre son más ágiles...”.

El anuncio sobre reforma laboral

El pasado 3 de febrero, la jefa del bloque de la Libertad Avanza (LLA) en el Senado anunció que pidió sesión especial para este 11 de febrero con el fin de debatir la reforma laboral, y adelantó que "hay un acuerdo en el 95% de los puntos con los espacios políticos" que respaldarán esta iniciativa.

“Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios”, indicó Bullrich.

Luego la charla apuntó a si el oficialismo aceptará cambios en el proyecto, pero Bullrich lo descartó: "Pensamos que es mejor trabajar así, y que, de alguna manera, la ley se discuta como se tenga que discutir y no se vaya discutiendo por partes o no se vaya interpretando parte por parte. Hay que tener claras esas modificaciones. Como ya vamos a llegar con un acuerdo clarito, no va a haber modificaciones extras en el recinto, así que es nada más que un problema de orden”.