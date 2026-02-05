La vicepresidenta, Victoria Villarruel, reapareció hoy en el senado luego de varios meses de bajo perfil. Lo hizo en el marco de la firma de dos expedientes que convocan a sesiones extraordinarias de la cámara alta el 11 y el 24 de febrero.

Las convocatorias, registradas bajo los números DPP-1/26 y DPP-2/26, marcan una de las primeras intervenciones formales del año de Villarruel en medio de las tensas relaciones con el presidente Javier Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los detalles de las dos denuncias que presentó Victoria Villarruel contra un grupo de confianza de Javier Milei

Según los documentos, fechados el 4 de febrero de 2026, la vicepresidenta convocó a una Sesión Pública Especial para el miércoles 11 de febrero a las 11 con el objetivo de tratar el dictamen sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de Modernización Laboral. Además, citó a una Sesión Preparatoria para el martes 24 de febrero a las 12, en cumplimiento del artículo 1° del Reglamento del Senado.

El distanciamiento con el gobierno

Javier Milei y Victoria Villarruel han tenido numerosos enfrentamientos que los llevaron, al día de hoy, a que su relación sea prácticamente nula. La fórmula presidencial pasó de una alianza electoral a una ruptura marcada por distanciamiento personal, críticas públicas, desacuerdos sobre decisiones legislativas y una fuerte percepción de desaliento por parte del presidente hacia su vicepresidenta.

Las diferencias políticas entre el presidente y su vice derivaron en un progresivo distanciamiento que se tradujo en una notable reducción de apariciones públicas de Villarruel durante gran parte del último año.

Reforma laboral: el Senado como campo de batalla

Milei afirmó públicamente que Villarruel “no tiene injerencia en la toma de decisiones” del Poder Ejecutivo y que ella misma decidió no participar en reuniones de gabinete, lo que reflejó la distancia de funciones entre ambos.

Villarruel, por su parte, ha defendido su independencia institucional desde su rol en el Senado y ha respondido a las críticas asegurando que no traiciona al presidente, tensando aún más la relación pública.

El enfrentamiento más reciente data de enero, cuando Villarruel solicitó apoyo logístico para evaluar los incendios en Chubut, y el Ejecutivo lo negó, lo que profundizó el distanciamiento con la cúpula del gobierno.

La aparición de Villarruel para rubricar estas convocatorias resulta significativa en el contexto de su relación deteriorada con Milei. La convocatoria sugiere que, más allá de las tensiones internas, Villarruel mantiene su rol institucional como presidenta del Senado para impulsar la agenda legislativa oficial.

RG/fl