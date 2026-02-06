El nuevo Congreso

A Javier Milei ya no le preocupa que el periodo de sesiones extraordinarias sea breve. Convocó al Congreso para que funcione durante el receso de verano, entre el 2 y el 27 de febrero. Sin embargo, apenas han pasado cinco días y los funcionarios que reportan al Presidente advierten un obstáculo que esperaban desde diciembre: los tiempos no alcanzan para que ambas cámaras sancionen el proyecto de reforma laboral, con dictamen de mayoría desde fines de año.

La relojería legislativa ya corre a toda velocidad en el Senado, pero no ocurre lo mismo en Diputados. En la Cámara Alta, el oficialismo, junto a aliados clave, presentó un pedido formal para que la vicepresidenta Victoria Villarruel convoque a sesión el próximo miércoles a las 11, con el objetivo de llevar al recinto la iniciativa de “modernización laboral”. La presentación refleja la fuerza política impulsada por Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta, y lleva la firma de los jefes de bloques que representan a 44 senadores.

El documento no solo incluye la rúbrica de Bullrich. También figura la de los jefes de bloque del PRO, la UCR y de espacios vinculados a fuerzas provinciales y sectores del peronismo que aportan votos al oficialismo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre los firmantes están la tucumana Beatriz Ávila, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo; el misionero Carlos Arce, representante de Hugo Passalaqua; el correntino Carlos Camau Espínola, por Provincias Unidas; la exministra neuquina Julieta Corroza, de Rolando Figueroa; y el cordobés Luis Juez, que no pertenece al macrista pero votará.

El texto presentado presume una suma de 44 voluntades, dos menos que las 46 que obtuvo el Gobierno para aprobar el Presupuesto 2026 antes de fin de año. Por ahora, desde La Libertad Avanza creen que alcanzarán 41 votos el próximo miércoles, apuntando a la aprobación en general del proyecto. El desarrollo de la votación particular sigue abierto. Cerca de Bullrich evitan exponer a los aliados, aunque una alta fuente del oficialismo admitió que también cuentan con votos del peronismo. No los nombran, pero consideran que Carolina Moisés, de Convicción Federal, podría garantizar los tres votos del PJ que sobraron al oficialismo en la negociación del Presupuesto.

“Todavía quedan algunos días para cerrar lo que falta”, confió un senador oficialista, aunque advirtió que la victoria del miércoles no tendrá un camino sencillo en Diputados. Esta semana, los jefes de todos los bloques le comunicaron al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, que los tiempos son insuficientes después del miércoles.

Patricia Bullrich respaldó la Oficina de Respuesta Oficial y disimuló su parecido con NODIO

Incluso si se aprueba el proyecto, los días restantes hasta fin de mes no alcanzarán por los feriados de carnaval y el escaso tiempo para dictaminar antes de llevarlo al recinto. El dato es clave, ya que complica la velocidad que el oficialismo pretendía para cerrar la llamada “guerra relámpago” de febrero.