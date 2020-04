La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cruzó este lunes 20 de abril al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y le pidió que "ponga toda su energía para no perder contenidos" en el marco de la suspensión del dictado de clases presenciales debido al avance de la pandemia del coronavirus.

La disputa comenzó a partir de un tuit de Trotta en el que hacía referencia a la publicación de su próximo libro sobre el expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica. "El fin de semana terminamos uno de los proyectos más intensos y estimulantes, un libro que desarrollamos a partir de diálogos con el Pepe Mujica. Viene con sorpresa: prólogo de Alberto Fernández y epílogo de Lula. Una alegría en el medio de esta realidad distópica", escribió el funcionario en sus redes sociales.

La respuesta de la titular del PRO no se hizo esperar. "Además de libros que aleccionan el pensamiento, tiene listo el plan para que los chicos vuelvan a la escuela y no pierdan días de clases? Lo que la sociedad espera de Ud. es que ponga toda su energía para no perder contenidos. Deje la ideología de lado por respeto a los argentinos", expresó Bullrich en su cuenta de Twitter, en referencia al parate del año escolar debido a la pandemia.

El libro que escribe Trotta es de vieja data. Según trascendió a fines de 2019, el texto, que hasta el momento no fue publicado, surgió de los diálogos que el doctor en Educación mantuvo durante tres días en la chacra en Uruguay del ex mandatario, que fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Allí, habrían tratado temas de filosofía, América Latina, Uruguay, la Argentina y el mundo.

Bullrich continúa abriendo frentes contra el oficialismo. Según publicó PERFIL, ayer definió como "impunidad con mayúscula" el pedido que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, hizo para favorecer a Ricardo Jaime con prisión domiciliaria bajo la excusa del riesgo de contraer el coronavirus en la cárcel. "La impunidad tiene nombre y apellido, y es el secretario de DDHH, que en nombre de los derechos humanos avala la corrupción, avala que una persona entre 70 mil que podrían estar en una situación de riesgo sea seleccionada y sacada de entre los presos y decirle ‘usted, que es nuestro protegido, quede libre’", señaló la presidenta del PRO.

La exministra de Seguridad también le reclamó a Alberto Fernández que "el estado de excepcionalidad no se convierta en algo permanente" dado que "puede salir perjudicado el sistema productivo", en el marco de la cuaentena. Los dichos de Bullrich se dan el día después de que la mesa nacional de Juntos por el Cambio, con figuras como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta al frente de la pantalla, se reuniera virtualmente para alinear posiciones y mantener un discurso unificado ante la crisis que causó el brote de coronavirus.

En el encuentro online se pidió cuidar "en simultáneo" la salud y la economía. En la misma se insistió en el pedido de audiencia realizado días atrás al actual jefe de Estado. La ex titular de la cartera de Seguridad advirtió que si el aislamiento social, preventivo y obligatorio es "estricto y no tiene zonificaciones o aperturas", genera "una situación más difícil a nivel económico".

