Patricia Bullrich marcó nuevamente sus diferencias con Mauricio Macri: “Ahora no me frena nadie”

Este jueves por la noche, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a marcar sus diferencias con el presidente del PRO, Mauricio Macri. La funcionaria aprovechó su discurso en la cena de fin de año de Apertura Republicana para revelar que “ahora tiene más libertades para hacer su trabajo”. En este sentido, señaló: “Yo quería dar un paso y venía alguien y me frenaba. Quería dar otro paso y me frenaban. Y ahora no me frena nadie”.

Al ser aplaudida por sus dichos, continuó: “Poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga ‘no pará, no tanto, no me saques tantos policías a la calle, ponelos un poquitos más lejos’. Todo no, no, no... ¡No, las pelotas!”. El video del momento fue viralizado en la red social X. La frase de Bullrich fue acompañada de un cartel con la imagen de un león abrazando a un pato, símbolo que recuerda el apoyo que recibió Milei de Bullrich en el balotaje presidencial de 2023.

“Celebrando un año del comienzo del cambio”, fue el eslogan de la cena de fin de año de Apertura Republicana, uno de los espacios bullrichistas que promueve la integración política y electoral del PRO con La Libertad Avanza. En el evento participaron el intendente de Tres de Febrero y exlarretista, Diego Valenzuela; el presidente del INCAA, Carlos Pirovano; y el director del Banco Central, Juan Curutchet.

Luego de que las imágenes se dieran a conocer, el presidente Javier Milei se hizo eco de las declaraciones de Bullrich y la felicitó en su cuenta de X: “ADORO A MI MINISTRA...!!! Patricia Bullrich, su trabajo excelente no sólo mejoró la calidad de vida de los argentinos de bien, sino que además es reconocido en todo el mundo (lo cual la ha llevado a exponer su trabajo en el FMI). VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, expresó.

Patricia Bullrich le respondió a Mauricio Macri por Ficha Limpia: "¿Por qué no la sacó cuando éramos gobierno?"

El respaldo del presidente llega en un momento en que Macri encabeza una cumbre del PRO para definir las estrategias del partido de cara a las elecciones de 2025, un evento de tensión interna tras el fracaso en la votación de la Ficha Limpia.

Milei respaldó a la ministra tras sus dichos

Una interna de larga data

Desde que asumió como Ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich se encargó de marcar sus diferencias con el ex mandatario Mauricio Macri. Recientemente, cruzó al expresidente por poner en duda si el Gobierno busca "un país sin corrupción". Luego de la polémica por la falta de quórum en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Ficha Limpia, Bullrich cuestionó: “nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 y no la sacamos ¿Por qué no la sacamos? Yo nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación". Este comentario había surgido luego de que Macri criticara ciertos aspectos del Gobierno.

En octubre, la ministra también había revelado que “hace tiempo no habla” con el ex jefe de Estado: “No lo tengo bloqueado, pero hace rato que no charlamos”, En este sentido, declaró que “si bien se tomaría un café con él, ahora es momento de empujar el carro comprometerse y no dudar o tener miedo".

Mauricio Macri, lejos de Bullrich, encabezando una cumbre del PRO

Unos meses antes, en julio, Bullrich también había apuntado a Macri al decir que “no es posible quedarse a mitad de camino”, mensaje con el que llamó al resto del PRO a alinearse con su postura a favor de la gestión de Milei. Este último, inclusive, retwitteó el mensaje. En su extenso descargo, sostuvo que el debate que quiere dar puertas adentro del partido "no es de cargos, es mucho más profundo: un debate de rumbo"

