El reclamo de Bullrich a Alberto: "Que el estado de excepcionalidad no sea algo permanente"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, es una de las referentes opositoras más combativas frente a la Casa Rosada. Este miércoles 15 de abril le reclamó a Alberto Fernández "el estado de excepcionalidad no se convierta en algo permanente” dado que puede salir perjudicado el sistema productivo.

Los dichos de Bullrich se dan el día después de que la mesa nacional de Juntos por el Cambio, con figuras como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta al frente de la pantalla, se reunió virtualmente para alinear posiciones y mantener un discurso unificado ante la crisis que causó el brote de coronavirus. En el encuentro online se pidió cuidar "en simultáneo" la salud y la economía. En la misma se insistió en el pedido de audiencia realizado días atrás al actual jefe de Estado.

La ex titular de la cartera de Seguridad advirtió que si el aislamiento social, preventivo y obligatorio es "estricto y no tiene zonificaciones o aperturas", genera "una situación más difícil a nivel económico".

Los miembros de la Mesa Nacional de @juntoscambioar nos reunimos para evaluar el seguimiento de la crisis del #Covid19 y sus crecientes consecuencias económicas y sociales. De la reunión surgieron las siguientes ideas: pic.twitter.com/dm2bDGy0Kd — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 15, 2020

"Estamos alertando al Gobierno que con la cuarentena, en la medida en que es estricta y no tiene zonificaciones o apertura en algunos lugares, va a generar cada día que pasa una situación más difícil a nivel económico", sostuvo Bullrich, quien de todos modos aclaró que es "correcta" la estrategia epidemiológica que lleva adelante la Casa Rosada para enfrentar la pandemia.

En diálogo con Radio Continental, la referente opositora reclamó que "el estado de excepcionalidad no se convierta en algo permanente y de un solo poder" y pidió a Alberto Fernández "evaluar el nivel de destrucción que está teniendo el aparato productivo, los trabajadores".

En ese sentido, la ex ministra de Seguridad consideró que las empresas "deben ser rescatadas hoy desde el único lugar que se puede, el Estado nacional". "Los fondos deben estar repartidos de manera ecuánime y con un concepto federal. Las ayudas llegan lentas, las empresas casi no acceden", se quejó.

Y añadió: "Hay que ver hasta dónde estamos cuidando la vida si destruimos también el estado productivo, porque va a haber muchísima gente que no va a poder aguantar esa situación. Queremos equilibrio".



Al respecto, Patricia Bullrich remarcó que Juntos por el Cambio "no comparte la dicotomía que pone el Presidente entre salud y economía. No la compartimos: las dos cosas tienen que estar puestas en la discusión", tal y como informó ayer PERFIL.

B.D.N.