Patricia Bullrich: "Parece que Alberto Fernández estuviera subordinado a lo que dice Víctor Hugo Morales"

Patricia Bullrich apuntó a las internas que vivió el Gobierno en la última semana y aseguró que el presidente Alberto Fernández "parece que estuviera subordinado a lo que dice Víctor Hugo Morales" en referencia a la crítica del periodista sobre la postura del Ejecutivo sobre Venezuela.

La ex ministra de Seguridad de la Nación consideró este sábado 18 de julio que "el Gobierno esta en una situación de crisis de conducción, cada vez que el presidente determina una vía de acción choca con la vicepresidenta (Cristina Kirchner) y los miembros de su bloque político".

"En esta situación no se puede entender que entre presidente y vicepresidenta tengan este nivel de enfrentamiento. El presidente tuvo diálogos con periodistas un poco violentos, ahora, con Víctor Hugo Morales parece que estuviera subordinado a lo que dice Víctor Hugo Morales que lo trata y lo reta como si fuera que tiene que hacer lo que él dice. El Gobierno debe alinearse en una estrategia única. No podemos estar con un gobierno que se pelee de esta manera", manifestó la presidenta del PRO, en diálogo con la periodista Mariana Arias en Radio Con Vos.

Patricia Bullrich: "Involucraron a Cristina Kirchner en algo en que la oposición no involucró"

Sobre la convocatoria del jefe de Estado a un diálogo con la oposición, Bullrich señaló: "El presidente cuando recibe una propuesta de semejante amplitud debería pensarla un poco más. No entiendo por qué no. Por un lado dice que quiere dialogar y cuando hay una gran cantidad de dirigentes su respuesta es no. Debería repensarlo".

"Podemos ayudar si hay razonabilidad, pero no podemos meternos en el medio del ring en las peleas del poder, ahí no nos vamos a meter. Si nos llaman a dialogar y al otro día salen a decir que se sientan con lo peor del país, nosotros no nos juntamos para que le otro día nos basurean", agregó.

Por otro lado, Bullrich también se refirió a la gestión del Gobierno ante la pandemia del coronavirus: "Si uno piensa en los momentos en que Argentina tenía menos casos y se buscaba un confinamiento del virus, me parece que la cuarentena podría haber sido más corta. 4 meses es mucho tiempo. Siento que los dolores que ha producido esta situación en la economía, en la salud mental y dejar de lado otras enfermedades".

Patricia Bullrich: "Si cuidamos a la gente mayor podemos empezar a levantar la cuarentena"

"Hay un análisis de movilidad en el Gran Buenos Aires y demuestra que estos últimas 15 días prácticamente no existieron porque la baja de movilidad fueron del 3 o 2%. Se anuncia que vamos a tener una situación dura y no fue tan dura. Si hacés cerrar negocios y finalmente el nivel de movilidad es casi igual que antes lo que termina pasando es que anuncias algo que no lo podés realizar. Hay muchos que no pueden retroceder por su economía y salud mental no aguanta más", concluyó.

ED/FF