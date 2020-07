Alberto Fernández, sobre el 'fuego amigo': "Siempre me acusaron de dialoguista, y me encanta"

El presidente Alberto Fernández anunció cómo será la nueva etapa de la cuarentena en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus COVID-19 y se refirió a las críticas que recibió en los últimos días desde diversos sectores cercanos a su propio espacio.

"En el Frente de Todos no tenemos diferencias. El diálogo es un camino, siempre me acusaron de dialoguista y me encanta", aseguró Fernández, quien había respondido, por ejemplo, con una carta a las Madres de Plaza de Mayo tras el reclamo por reunirse con empresarios el 9 de julio pasado.

Fernández: "Del 18 de julio al 2 de agosto vamos a tratar de volver a la vida habitual"

"Ayer (por el jueves 16) Lula tuvo palabras muy generosas conmigo. Quien gobierna no puede dejar de dialogar, hay que tenerlo con todos. Yo lo que sí sé es qué intereses represento. Sé quien me votó. Vamos a estar mejor cuando saquemos la pobreza y marginalidad, y lo tenemos que hacer entre todos. La Argentina es de todos", advirtió el mandatario.

Y argumentó que los analistas que hablaron de internas hicieron especulaciones: "Yo trabajo bien con todos y estoy muy contento con el Frente de Todos. Me encanta que haya diversidad porque somos mucho más fuertes. Va a ser imposible que deje de dialogar, está en mi naturaleza. Siempre llamo a las partes a dialogar y encontrar una solución".

El jefe de Estado dijo esas palabras al responder una consulta en la conferencia de prensa en donde destacó la importancia de escuchar "las realidades diferentes de cada provincia para entender. Los cinco gobernadores que hablaron encontraron en el tiempo de aislamiento una solución al problema y supieron aprovechar ese aislamiento social para generar mejores condiciones".

A su vez, destacó que será el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien informará "mañana cómo actuará el gobierno entre el 18 de julio y el 2 de agosto. La lógica es proponer aperturas y autorizarlas desde el gobierno nacional".

Axel Kicillof: "Vamos a pasar a una cuarentena intermitente"

Por otro lado, destacó las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al decir que "la pandemia no reconoce edades. Todos somos sujetos susceptibles de enfermarnos".

En ese marco, destacó los puntos más importantes de cuidados para evitar contagios: "Estar muy cerca del otro durante más de 15 minutos nos expone a un alto riesgo de contagio. Si además de estar juntos es un contacto intenso es mayor, y si es en un lugar cerrado el riesgo es infinitamente mayor".

Asimismo, se refirió a la crítica de los "anticuarentena": "A mi no me presionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con (George) Soros, me causan gracia. Tampoco los que dicen que el virus no existe. El riesgo y el virus existe. No me va a temblar el pulso en volver a dar marcha atrás si se nos va de las manos. No hicimos todo este esfuerzo para tirarlo por la borda. Para estar libres, primero hay que estar vivos. Yo quiero que estemos bien de salud y que disfrutemos de la vida. No estamos coartando libertades, estamos preservando la salud de la gente".

Consultado sobre el conflicto del sindicato de camioneros y Mercado Libre, Alberto dijo: "No he prestado atención particular a Mercado Libre. No es hora de conflictos, ya tenemos demasiados".

Por otro lado, aseguró que "la pandemia no tiene nada que ver con los bonistas. Lo que discutimos con los acreedores nunca está presente lo que tiene que ver con eso en la Argentina. Lo que sí tiene que ver es la post pandemia. Cómo ayudamos a los sectores de producción. No es que en estos tres meses no los hemos atendio. Hemos aportado muchísimo a los empresarios con el ATP, a los asalariados con el ATP. Más de 2,8 millones de personas cobraron su sueldo así. AUH, IFE para 9 millones de argentinos. Eso lo vamos a seguir haciendo mientras dure la emergencia".

"Tenemos medidas del Estado para la postpandemia. Me interesa atender a cada región. Tenemos un plan postpandemia para el AMBA, haremos lo mismo con los otros gobernadores según cada sector. Fueron muy olvidadas las economías regionales. Tenemos que potenciarlas. Nos salió bien trabajar con enfermedad, lo haremos estando sanos. Estamos lejos de haber superado la pandemia, por eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Les pido a todos mucha responsabilidad individual", concluyó.

