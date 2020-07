Fernández: "Del 18 de julio al 2 de agosto vamos a tratar de volver a la vida habitual"

El presidente Alberto Fernández afirmó esta tarde que pese al crecimiento de los contagios y de las muertes por COVID-19 en los últimos días, la Argentina está "en una situación buena" en términos generales.

Estos son sus conceptos más importantes:

* "En estos 14 días, donde se observa un aumento de casos y de muertos, aún así seguimos estando en términos comparativos en una situación buena", al encabezar el anuncio de la nueva etapa de la cuarentena en la Quinta de Olivos.

* Todos quisiéramos poder superar este tiempo rápidamente y empezar enfocarnos a las cosas que nos hacen falta.Siempre supimos que tenemos que afrontar una lucha larga, que no es simple, que sabemos cuándo empezó pero no cuando termina. Que en otros lugares ha habido marchas y contramarchas.La mayor preocupación que siempre tuvimos fue que el sistema de salud esté preparado para afrontar los casos que se aparecían.Estamos en una situación buena, para no pecar de optimistas. Los casos aumentaron, el 89% de ellos ocurren en el AMBA.

* Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada y necesitamos tener presente que el riesgo está todavía latente y no es que el riesgo solo esté concentrado en el AMBA. El 91 se han dado en los últimos días ocurren el área metropolitana de Buenos Aires pero eso demuestra que el tránsito hace que circule el virus y que la posibilidades del contagio sean en cualquier lugar del país.Debemos extremar nuestros cuidados para que podamos controlar la situación.



* Las muertes tienen que bajar como lo hizo efectivamente la tasa de letalidad. Se ha ralentizado en estos días la velocidad del contagio y se ha hecho más lenta la ocupación de camas, particularmente las de terapia intensiva. Todo el esfuerzo que hemos hecho no ha sido inútil y por mucho que nos pese esa sensación de encierro y los problemas que apareja este aislamiento es el que nos permite no caer a la crisis que hubo en el país vasco, de no caer en elegir quién vive y quién muere. Lejos estamos de ganar la batalla.

* Del 18 de julio al 2 de agosto vamos a tratar de volver a la vida habitual en este nuevo mundo que nos exige cuidados diferentes. Lo vamos a hacer escalonadamente y mientras tanto vamos a seguir trabajando en fortalecer el sistema de salud y las investigaciones que tenemos para producir los insumos críticos que hacen falta.

* Yo les pido a todos que tengamos en cuenta que del total de casos confirmados, el promedio de contagios es de 37 años y le quiero hablar a esa gente. No son inmunes, el contagio puede llegarnos a todos. El promedio de edad de fallecimiento es superior. Le pido que todo aquel de más de 60 años y todo aquel que tenga enfermedades prevalentes sigan aislándose en sus casas y cuidándose. Si hay que volver atrás, volveremos atrás, y si hay que ajustar más, volveremos atrás.

