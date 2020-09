Advertencia de Pepe Mujica a los argentinos que se van a vivir a Uruguay: "Van a salir esquilados"

José "Pepe" Mujica anunció esta semana su retiro del Senado de Uruguay por su salud. Lejos, sin embargo, de dejar de opinar sobre la realidad de su país, la región, y el mundo, el expresidente habló este sobre los golpes de estado, el lawfare y la meritocracia. Además, negó que vaya a abandonar la política y cuestionó al mandatario actual, Luis Lacalle Pou, por promover la radicación de argentinos del otro lado del Río de la Plata, y lanzó una advertencia a los posibles migrantes: "Van a venir por lana pero van a salir esquilados", dijo.

"Que me retire del Senado no es idéntico a que me retire de la política. La política me encanta, pero más me encanta estirar la vida todo lo que puedo. Tengo 85 años y ya no puedo tener esa relación social intensa. Que no vaya al Senado es lo de menos, si milité tantos años sin ir", afirmó el dirigente del Frente Amplio, entrevistado martes 29 de septiembre por Roberto Navarro en El Destape Radio.

Sobre la situación regional tras el golpe de Estado en Bolivia y la situación en Ecuador, el expresidente uruguayo opinó: "En América Latina estamos muy acostumbrados al golpe de Estado de índole militar; ahora hay golpes civiles, con una finalidad parecida, tienden a favorecer los mismos intereses. Nuestra democracia está bastante enferma". "En Estados Unidos no va a haber golpe de Estado porque no hay embajada de EEUU", ironizó luego. También se refirió al lawfare, al expresar que "en todas partes se usa a la justicia y a los medios haciendo responsables a los adversarios políticos". "La democracia entra en cuestión fertilizada por sus propias contradicciones", resumió.

Mujica se sumó al debate sobre la meritocracia que reavivó en las últimas semanas el presidente Alberto Fernández: "No se trata de la igualdad de que ganemos lo mismo, sino de un punto de partida semejante. La concentración de riqueza excesiva orada la democracia. La meritocracia se dará de otra manera, vamos a terminar trabajando todos para empresas transnacionales. Nuestras burguesías se transforman en rentistas", evaluó.

José "Pepe" Mujica y Alberto Fernández

Lacalle Pou y la inmigración argentina

Sobre los argentinos que buscan mudarse a Uruguay, Pepe Mujica lanzó una serie de advertencias: "Es una forma de especular, seguramente. Uruguay no es un país barato. Los ricos quieren vivir en Uruguay como una forma de especular. Van a venir por lana, pero van a salir esquilados. No nos van a arreglar nada estos que vienen. A nosotros lo que nos arregla es que venga la clase media argentina, que no va a poder venir, esa es la que mueve la aguja. Que compren algunos departamentos no arregla nada. Esto no me gusta nada", reprochó.

"No sabemos las crisis que pueden venir, pero estoy seguro que van a venir cambios. El problema es que podamos aprender", comentó luego el dirigente del Frente Amplio. Y apuntó contra el actual presidente uruguayo, impulsor de la migración argentina: "No me gusta nada que estemos dando una imagen de carroñeros en un momento de dificultades de los argentinos, no comparto eso. Juan Domingo Perón cortó el chorro y por 5, 6 años no venía ni el loro. No creo que eso nos convenga. Pero bueno, no soy gobierno y me la tengo que bancar. Lacalle Pou piensa distinto. Necesitamos buena relación con Argentina, pero no favorecerme yo perjudicando al otro", lanzó.

Mujica, no obstante, se mostró optimista sobre el futuro argentino: "Creo que la Argentina va a salir, no es la primera vez que vive dificultades", dijo. "Se lo dije el primer día a Alberto 'qué changa que te agarraste'. Cuando vi a los que quemaban barbijos en Argentina no lo podía creer. La Argentina es grandiosa, siempre es capaz de presentarnos una sorpresa", sostuvo. "Siempre he dicho cuando se estudia economía hay que estudiar una para el mundo y otra para Argentina", concluyó.

FF