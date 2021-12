Por qué Lipovetzky firmó el documento de Vidal contra las reelecciones pero se abstuvo de votar

La aprobación de las modificaciones a la ley que habilita otra reelección para los intendentes bonaerenses dejó mucha tela para cortar. A las críticas de quienes veían con malos ojos tratar temas internos de la política habiendo otras urgencias, se le sumó la de los propios sectores internos del oficialismo y la oposición que, con posturas divididas, impulsaron la iniciativa. Pero más sorpresas hubo en la sesión, donde surgieron dos casos llamativos: el de un diputado que se abstuvo a pesar de haber rechazado públicamente la iniciativa y el de otro que trabajó cerca de María Eugenia Vidal pero le jugó en contra en la votación.

Tras un amplio apoyo en el Senado, donde el proyecto consiguió 36 votos a favor, ocho en contra y una abstención, la Cámara de Diputados bonaerense le dio tratamiento sobre tablas a la iniciativa y fue aprobada con 68 votos afirmativos, 23 en contra y una abstención.

La Legislatura bonaerense aprobó la reelección de intendentes en 2023

Lo curioso, es que esa abstención fue de un legislador que integra el bloque Juntos por el Cambio, quien días atrás le había puesto su firma a un documento difundido por la ex gobernadora de Buenos Aires donde se manifestaba un rechazo rotundo a la iniciativa que habilitó la reelección de los intendentes en 2023. Se trata de Daniel Lipoveztky, quién a través de sus redes explicó que “estoy totalmente en contra”.

Mi posición sobre las reelecciones indefinidas es de público conocimiento, estoy totalmente en contra. Es por eso que me ABSTUVE de votar el proyecto de Ley.

“Mi posición sobre las reelecciones indefinidas es de conocimiento público, estoy totalmente en contra. Es por eso que me abstuve de votar el proyecto de Ley”, escribió en Twitter minutos después de la sesión. En la publicación también adjuntó una captura de la nota que le envió al presidente de la Cámara, Federico Otermín, donde ratificó su postura.

Lipovestky y el porqué de su postura

Por sus manifestaciones contrarias al proyecto y su apoyo a la nota titulada “un no rotundo a las reelecciones indefinidas”, difundida por Vidal, se preveía que Lipovetzky iba a votar en contra. Pero no fue así, y en una breve respuesta que le dio a PERFIL explicó que su postura no cambió, pero que apoyaba uno de los puntos del proyecto.

“Me abstuve porque en definitiva el proyecto tenía dos partes: una que a mi criterio estaba bien y era ponerle límite a las licencias de intendentes (NdR: que renunciaban antes de concluir su mandato para poder volver a postularse) que eran un fraude a la ley”, indicó el diputado.

Y añadió: “También estaba el otro artículo que era muy malo porque le permitía cuatro años más a los intendentes. Mi postura no cambió y como soy parte de un bloque, antes di el debate interno”.

Las reacciones internas y el caso Perechodnik

Si bien el legislador insiste con su rechazo a las reelecciones de intendentes al tomar como primer mandato el iniciado en 2019, puertas adentro del bloque, el vidalismo no oculta su molestia. Las lecturas sostienen que la abstención no fue más que un hecho que colaboró para la dura derrota política que sufrió Vidal apuntalada por propios y oficialistas. “Si, me sorprendió”, dijo un integrante de las filas de la ex gobernadora.

Sin embargo, en el bloque también hubo quienes a pesar de la sorpresa buscaron relativizar la postura de Lipovetzky.

“Más allá de lo que se está diciendo con el diario del lunes, hay que admitir que si esto no hubiese sido empujado por los referentes de nuestro bloque y hubiéramos salido con una postura más dura, no hubiera pasado. La única que dijo la ley no se toca fue María Eugenia”, decía a este medio un hombre que votó a favor.

Fabián Perechodnik, el ¿ex? vidalista que votó a favor de la reelección de intendentes.

Igualmente, tanto desde el vidalismo como desde el resto de los espacios internos del bloque opositor coincidieron en la responsabilidad de muchos ¿ex? Vidalistas que al momento de votar inclinaron la balanza a favor de la iniciativa. “Su posición (de Vidal) era la correcta y la derrota la va a usar políticamente. Pero no nos vamos a olvidar que acá tuvimos intendentes que la dejaron sola, que llegaron con ella, le respondían y ahora la traicionaron”, se quejó un legislador cambiemita.

Uno de los mencionados en ese grupo es Fabián Perechodnik, ex secretario general de la gobernación durante la gestión de la ex gobernadora en la Provincia de Buenos Aires, que ahora trabaja cerca del intendente de La Plata, Julio Garro, y que en la última campaña electoral, indican, recibió el OK de Vidal para encabezar la lista de diputados por la octava sección. Así y todo, Perechodnik acompañó el proyecto, algo que de todos modos se dejaba entrever ya que no participó de la firma de la carta de Vidal.

PERFIL consultó a una persona cercana al diputado sobre las críticas que evitó responder a las acusaciones de traición y se limitó a recordar que "Fabián no firmó el comunicado de días anteriores y su postura era clara de antemano. La había hablado con Vidal en su momento". Otra fuente consultada fue más allá y consideró que "su jefe político no le dio alternativa y lo llevó a ese lugar", en alusión a Garro.

