El exembajador Ricardo Lagorio criticó al 'topo' de Javier Milei en España, Marcelo Alejandro Nimo, un camaleón de la política local devenido en libertario que, desde el consulado de Madrid, tiene como misión implementar la motosierra en el servicio diplomático. "La pregunta es por qué no se va. Está hace tres años viviendo del Estado y usufructuando lo que tanto critica", apuntó el representante argentino ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la gestión de la exministra Diana Mondino.

Recientemente, el cónsul "protocolar" Alejandro Nimo saltó a la esfera pública por el polémico nombramiento de la española Eva Carrasco, que echó luz a una presunta gestión diplomática sectaria desde la embajada de España. Abogado de profesión, cuenta con el aval de Milei y es cercano a su círculo intelectual, incluido su gurú económico Jesús Huerta de Soto. En redes y reuniones, el autor del documento "diplomacia para la libertad" se define como un "anti casta política" (sic) que combate el Estado "desde adentro". Pero lo cierto es que acumula al menos 25 años vinculado al aparato estatal, desde Menem hasta Milei.

"Desde adentro está dinamitando la propia embajada de la que es parte su jefe inmediato es el actual embajador (NdR: Wenceslao Bunge), quien no cree en el cierre de las embajadas. Terminará perjudicando a la embajada y al embajador", sostuvo Lagorio, consultado por PERFIL al respecto. "Si realmente detesta a los diplomáticos y quiere hacer un ajuste, que dé el ejemplo, que deje de vivir del Estado y que se vaya", agregó el diplomático de carrera.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Del kirchnerismo a "las Fuerzas del Cielo": Alejandro Nimo, el ideólogo de la motosierra diplomática de Javier Milei

A pesar de que su cargo actual es "protocolar", Nimo se presenta públicamente como "Cónsul General en Madrid", aunque esa función corresponde formalmente a Daniel Alfredo Plaza, designado por Decreto 976/2024. Esta construcción simbólica le permitió ganar peso como interlocutor en círculos empresariales, académicos y políticos de la derecha ibérica, donde se mueve con fluidez.

Según reconstruyó PERFIL con base a diversas fuentes diplomáticas, el salario de Nimo corresponde al de un consejero y rondaría los 10.000 a 11.000 euros mensuales, una cifra relativa en función del costo de vida en Madrid. Allí vive desde que Alberto Fernández lo designó agregado comercial en abril de 2023. Sin embargo, el salto lo dio con Milei, cuando el Ministerio de Economía de Luis Caputo formalizó su designación como "cónsul general protocolar" en agosto de 2024, tras un breve interludio.

Al cierre de esta nota, ni Cancillería ni el Ministerio de Economía respondieron a la consulta sobre su actual remuneración.

Alejandro Nimo y Javier Milei.

Ricardo Lagorio, testigo directo del giro ideológico en Cancillería bajo la gestión de Milei

Lagorio fue testigo directo del giro que imprimió el gobierno de Javier Milei en una de las políticas de estado más estables hasta el momento: la política exterior. Antes de su retiro, sirvió como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas en el primer tramo de la gestión libertaria, cuando Diana Mondino todavía era ministra.

El giro ideológico, en tanto, le costó el puesto -al igual que a la exministra Diana Mondino- tras la votación de Argentina en contra de embargo de Estados Unidos a Cuba, a pesar de que es había sido la orden que había recibido en función de la tradición diplomática argentina, esa que requiere del multilateralismo, el derecho internacional y las relaciones amistosas con otros países para sostener, de mínima, la Cuestión Malvinas.

Ricardo Lagorio fue embajador en Rusia y su último cargo fue representante argentino ante la ONU.

Lagorio, un defensor del multilateralismo y de los pactos para combatir los desafíos globales, fue crítico de la dirección que tomaba la Cancillería pro Estados Unidos e Israel y "anti woke" (progresista), guiada por los hermanos Milei y Santiago Caputo. Ahora, retirado de la escena, se sumó a otras voces del cuerpo diplomático profesional que critican la "motosierra diplomática" que ordena la Casa Rosada, en función de las ideas de una "diplomacia ambulante", que implica el cierre de embajadas, del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, y que centralice las negociaciones en Buenos Aires, entre otras.

Escándalo en España: un nombramiento multimillonario puso bajo la lupa la "diplomacia de la libertad" de Javier Milei

Estas ideas, en parte, constituyen el documento "Diplomacia para la Libertad" de Nimo, el político experonista, cambiemita y actual mileísta que, desde el consulado argentino en Madrid, que teje los recortes a una de las más largas tradiciones argentinas. "Cerrar embajadas no tiene lógica sino todo lo contrario. ¿Qué diplomacia es esa? En un mundo complejo, interconectado e interdependiente, es necesario en todo caso abrir más", indicó Lagorio, en una charla con este medio.

Entre las críticas al la gestión de Milei, figura la eliminación de subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos del organigrama, que se volvió minimalista. "En este año y medio han venido muy pocos jefes de estado y de gobierno en visita oficial. Quizás a falta de interés. Estas visitas son producto de una diplomacia activa", opinó.

Ricardo Lagorio.

Críticas a la "diplomacia ambulante"

Con respecto al personaje que puso a la diplomacia en el centro de la discusión la atención en los últimos días, Alejandro Nimo, se posicionó como el ideólogo informal de la motosierra mileísta en Cancillería a pesar de su inexperiencia diplomática. El epicentro parecería ser la sede diplomática en la capital española, que además sirve de nexo con las ideas anarcocapitalistas que profesa el Presidente. Con su documento titulado "Diplomacia para la libertad", propuso una reingeniería radical del sistema diplomático argentino.

Inspirado en Ludwig von Mises y Jesús Huerta de Soto, dos ídolos del presidente libertario, el texto sostiene que la política exterior tradicional es un "lastre para la caja del gobierno" y un "reflejo del socialismo". En esa línea propone cerrar embajadas, eliminar el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) -tras la suspensión de nuevos ingresantes y la abrupta salida de Carlos di Sersale-, congelar sueldos del personal diplomático de carrera y vaciar la representación política en reemplazo de privados, algunas de las que ya fueron puestas en marcha.

"Un gobierno que reniega del multilateralismo, que se retira de la Organización Mundial de la Salud, que no se lleva bien con los vecinos, que simplemente busca un alineamiento con EEUU e Israel es una política exterior bastante selectiva y no en términos positivos. La diplomacia exige hablar y conversar con todo el mundo como en todos los órdenes de la vida. Es diálogo, cooperación, intercambio. Es tratar de entender al otro y que el otro se entienda a uno. Por eso es muy sofisticada y exige de profesionales que sean especialistas en estos temas. Esto no es improvisación", concluyó Lagorio.

Gi