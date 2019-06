Para el embajador Lagorio, "con Rusia, las posibilidades de relación son infinitas"

por Santiago A. Farrell

“Con Rusia, las posibilidades de relación son infinitas”. El embajador argentino en Moscú, Ricardo Lagorio, se entusiasma al hablar de las posibilidades para la relación con Argentina de la sexta economía mundial que, desde hace 19 años, está bajo el férreo control de Vladimir Putin.

“Acá nos quieren, son latinos como nosotros, nos respetan y están interesados en hacer grandes negocios. Sólo esperan que nosotros nos abramos”, afirmó el diplomático durante una charla que mantuvo en San Petersburgo con un grupo de periodistas argentinos.

Lagorio llegó a la antigua capital de Rusia para participar en el imponente Foro de San Petersburgo, que este año estuvo dedicado a las nuevas tecnologías, y en el que lamentó la ausencia de las grandes empresas argentinas.

“Uno puede hacer gestiones, puede impulsar los vínculos, pero aquí el que se tiene que involucrar es el sector privado”, sostuvo el embajador, que llegó hace cinco años, nombrado por el gobierno de Mauricio Macri, pese a que había sido el asesor para temas internacionales de Daniel Scioli.

La charla de los hombres de prensa con el embajador argentino en Rusia, tercero del lado derecho. (Foto Santiago Farrell)

“Por eso puedo decir que veo un consenso en la política exterior argentina muy positivo”, dijo, y subrayó la importancia que tuvo para el país la organización de la cumbre del Grupo de los 20, en diciembre pasado, que concluyó con un poco frecuente documento de consenso.

El gobierno actual ratificó la “asociación estratégica" que en su momento habían acordado Cristina Kirchner y Vladimir Putin, e inclusive la amplió. En enero, Macri visitó el Kremlin, y “tuvieron un encuentro muy productivo” con su colega ruso, sostuvo el embajador.

“Esa es la Argentina que debe prevalecer”, afirmó Lagorio, que cree necesario “desmitificar” a Rusia, "un país que valora el orden y el pragmatismo y, por sobre todas las cosas, el realismo".

Putin, irónico con Juan Guaidó: "¿Cómo se llama el autoproclamado?"

“Yo he servido también en Estados Unidos, que es el país de las teorías; aquí, no. Aquí son brutalmente realistas, pragmáticos. No dan consejos, ni tampoco los piden”, sostuvo.

Para el diplomático, “Rusia es uno de los pocos países del mundo que invierte, y mucho, en infraestructuras”, como el proyecto del gobierno de Vladimir Putin de abrir la ruta del Artico, y recordó los anuncios hechos por la empresa ferroviaria TMH en los talleres de Mechita, en la provincia de Buenos Aires, para reparar coches de ferrocarril.

Actualmente, la balanza comercial con Rusia ronda los 1400 millones de dólares, y es superavitaria para nuestro país. La comunidad de argentinos en Rusia es muy pequeña actualmente, "apenas unos 300, frente a los 300 mil descendientes de eslavos que viven en nuestro país”, concluyó el embajador.

* Editor de Internacionales, Ideas y El Observador, desde Rusia.