Una inversión millonaria rusa en el sector ferroviario argentino

Con la presencia del presidente Mauricio Macri, la empresa TMH Argentina, filial argentina del grupo privado ruso Transmashholding, puso en marcha ayer la construcción de una fábrica de material rodante de última generación en la ciudad de Mechita, en el partido de Bragado, una inversión de 70 millones de dólares que generará 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos.

Además de Macri, asistieron a la inauguración de las obras la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich y el Presidente de TMH Internacional, Hans Schabert, quien viajó especialmente para la ocasión.

La TMH, que construirá la planta junto con Trenes Argentinos Infraestructura, un organismo que depende del ministerio de Transporte, promueve en Mechita el primer polo industrial ferroviario del país, como parte de un plan de inversión por 200 millones de dólares que está implementando en el país. La futura fábrica permitirá la producción y ensamblaje de formaciones de pasajeros y de carga, y el mantenimiento de locomotoras, de coches de pasajeros y de vagones de carga.

Compromiso. “La construcción de esta fábrica marca el compromiso a largo plazo de TMH con la Argentina. Nosotros estamos implementando aquí un modelo de localización industrial, de creación de valor en la Argentina y para los argentinos. Esto significa que en poco tiempo más este país podrá producir material rodante para la industria ferroviaria de máxima calidad mundial, para satisfacer tanto el mercado local como el internacional, como hacen los países industrialmente poderosos”, explicó Schabert, el titular de TMH Internacional.

“Si no estamos conectados no hay futuro, no tenemos acceso ni siquiera al conocimiento. De que servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet (…) son cosas absurdas por eso ahora estamos sentando las bases, bases reales, los cimientos sobre los cuales este país va a crecer y durante muchos años. Porque por primera vez no acudimos a ningún parche, a ningún atajo, a ninguna cosita así mágica, sino con esfuerzo”, declaró por su parte el presidente Mauricio Macri.

Se espera que Mechita se convierta en un polo de desarrollo ferroviario, con un centro de investigación y desarrollo y la posibilidad de que se sumen al predio nuevos proveedores de todo el mundo. Con este propósito, se instaló en los Talleres Mechita la empresa sueca Dellner, líder mundial en mantenimiento y montaje de vehículos ferroviarios y otros componentes industriales.

Los Talleres Ferroviarios Mechita tienen más de 100 años de historia.

En 1904 el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires (actual línea Sarmiento) decidió construirlos para que atendiesen a los trenes de la entonces nueva prolongación de las vías desde Chivilcoy a Bragado. Además de los talleres, se edificó una playa de maniobras para el armado y desarmado de los trenes. En 1950 vivían en el pueblo de Mechita cerca de 5.000 personas, de las cuales unas 1.000 eran trabajadores ferroviarios.

Con el tiempo, la crisis de la industria ferroviaria en Argentina obligó a disminuir las actividades en Mechita, hasta que en 2011 cesaron las operaciones y la extensa playa de maniobras se había convertido en un depósito de vagones y locomotoras en desuso.

A través de un convenio suscripto con Trenes Argentinos Infraestructura, el 11 de mayo de 2018 TMHA inauguró los Talleres Ferroviarios Mechita, luego de haberlos reparado y modernizado. Allí y en Retiro, TMHA repara material rodante de origen chino adquirido en su momento por el Estado Argentino, destinado a la línea San Martín: 24 locomotoras diésel modelo SDD7 y 160 coches, ambos de fabricación CRRC.