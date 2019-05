Por qué Alternativa Federal camina por la cornisa

por Ramón Indart

Desconfianza. Esa es la palabra que resume la actualidad de Alternativa Federal y una de las principales razones por las cuales la famosa tercera vía electoral nunca arrancó. Faltan 14 días para el cierre de alianzas electorales y si bien en público los integrantes del espacio repiten que habrá internas para elegir al candidato, lo cierto es que cada cual atiende su juego. La última reunión en Córdoba tuvo de anfitrión al gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti. Se sumaron Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa. Roberto Lavagna se quedó en Buenos Aires y los gobernadores que habían amagado con estar de forma permanente empezaron a girar hacia el PJ que conduce José Luis Gioja. El mejor ejemplo fue el del sanjuanino Sergio Uñac que había planteado su intención de ser el vice de Lavagna y ahora está encolumnado detrás de Cristina Fernández de Kirchner.

Dentro del espacio está Massa. El tigrense mantiene las negociaciones con las filas K. Los ofrecimientos hacia él fueron de todo tipo. Desde una posibilidad para que sea el candidato a gobernador hasta el primer lugar en la lista de diputados para ser el eventual presidente de la Cámara en caso de un triunfo de Alberto Fernández. Si bien el kirchnerismo, sobre todo Cristina, desearía no tener que dirigirle la palabra, todos los votos suman. Por ahora el del Frente Renovador no mostró sus cartas. El jueves tendrá lugar el congreso nacional de su partido. Allí puede haber novedades. La falta de definiciones concretas genera ruido en Alternativa Federal, sobre todo en Urtubey.

Punto límite en Alternativa Federal: reunión urgente para lograr un acuerdo

Es Urtubey acaso el más convencido de la necesidad de presentarse en el lugar donde está. El salteño considera que si bien corre "de atrás", una vez confirmadas las candidaturas el 22 de junio "arranca otra campaña". Sin embargo los constantes rumores de que podría terminar siendo parte de Cambiemos le complicaron la previa.

Luego está el senador Pichetto. El 11 de mayo señaló que "sería un honor" ser el vicepresidente de Lavagna. Pero el exministro de Economía no se definió para ir a la interna, lo que fastidió al hombre del PJ. Hoy las negociaciones no están rotas pero la posibilidad de acercarlo es cada vez más difícil. Por otra parte, por fuera del espacio, a Pichetto no le molesta que lo mencionen como posible vicepresidente de Mauricio Macri en caso de que Cambiemos quiera ampliar la fórmula hacia un sector del PJ. Esos rumores también enojaron a sus compañeros del espacio.

Por último, Lavagna terminó desdibujado en medio de tantos rumores. Primero le cerró la puerta de manera contundente al hablar de "diferencias de fondo" con Alternativa Federal. Al día siguiente dijo que las negociaciones seguían abiertas. El martes se reunió con sus socios, los socialistas y el GEN y, si bien explicó que aún hay tiempo para acuerdos, las distancias se agigantan con el correr de las horas. ¿Se baja? La presión es cada vez mayor.

Sergio Massa promete lealtad a Alternativa Federal pero no deja de mirar al kirchnerismo

¿Candidatos? Dentro de esta seguidilla de reuniones y rumores que circulan dentro del espacio, surgieron dos nombres para ir por Buenos Aires. El primero no sorprendió, se trata de Marcelo Tinelli. En ese sentido, todos están de acuerdo que el conductor televisivo sería una sorpresa de alto impacto. "El conocimiento es total, no necesitas instalarlo", repiten. El problema es que Tinelli tiene información sobre las peleas internas y, por ahora, la respuesta es negativa. El otro nombre si sorprendió: Francisco De Narváez. "Nunca abandonó la política, hubo acercamientos", reconocieron a PERFIL operadores de los candidatos. El empresario tampoco dio una respuesta. Por ahora.

FeL