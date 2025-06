Post condena, Cristina Kirchner volvió a su casa en Constitución: "No nos profugamos porque eso hace la derecha"

Luego de la confirmación de la condena en su contra por la causa Vialidad, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a su casa y saludó desde el balcón a la militancia. En una acalorada jornada para todo el arco político, la noticia generó todo tipo de reacciones, además del acompañamiento con el que contó la ex mandataria en las inmediaciones del edificio del Partido Justicialista.

Se espera que, en las próximas horas, más dirigentes se acerquen a la casa de la ex mandataria. De hecho, su hijo Máximo Kirchner se apersonó allí a los pocos minutos de su llegada. Una vez que subió al departamento, se asomó por la ventana de su domicilio en la calle San José y saludó a la militancia.

Más temprano, la ex mandataria había encabezó una reunión en la sede del PJ, mientras aguardaba la confirmación de la condena. Allí, Cristina se reunió con dirigentes para definir estrategias y los pasos a seguir. Horas antes de la ratificación del Máximo Tribunal, la militancia comenzó a reunirse en la calle. También se registraron importantes cortes en algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires como Acceso Oeste, Autopista Ricchieri y Panamericana, motivo por el que el partido de esta noche entre Argentina y Colombia podría haberse visto afectado, ya que el micro que llevaría a la Selección hasta el estadio de River no podría llevar a cabo su recorrido. Sin embargo, posteriormente las fuerzas de seguridad despejaron la zona.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, había convocado a Ricardo Lorenzetti y a Carlos Rosenkrantz a una reunión a las 16, en el Palacio de Tribunales, con el objetivo de tomar una decisión en el caso. Al salir la ratificación de la condena, cerca de las 17.20, Cristina tardó pocos minutos en salir a las inmediaciones del edificio del PJ para hablarle a la militancia. Allí, agradeció a los presentes y sostuvo: “Al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”.

A su vez, Cristina criticó el modelo económico y de Gobierno de Javier Milei y manifestó: “Siguen tomando miles y miles de millones de dólares prestados y esto anuncia la crónica de una muerte final. Esto no tiene final feliz. Y no necesitan a este monigote que tenemos de presidente. Hay que hacernos cargo de las cosas, no nos confundamos”.

Durante su descargo final previo a volver a su hogar, la ex mandataria defendió a su espacio político y señaló: “Somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando este se desplome. El poder económico lo sabe”.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

El Tribunal Oral Federal N°2 dispuso este martes que Cristina, junto a otros ocho condenados por corrupción, se presenten en Comodoro Py en los próximos cinco días hábiles para cumplir con sus detenciones. Esta medida se toma luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara de manera definitiva la condena por administración fraudulenta a la ex mandataria en la causa Vialidad, un caso que investiga el direccionamiento de licitaciones de obra pública durante su gobierno.

Además de Kirchner, la resolución alcanza a Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. Todos ellos fueron sentenciados en 2022 por participar en maniobras irregulares en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Esta condena está relacionada con una serie de irregularidades en las cuales se habrían favorecido a empresas vinculadas con Báez, un empresario cercano a la expresidenta.

Los jueces Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz votaron de forma unánime

El Tribunal dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Nación asigne, dentro de un plazo de 24 horas, una dependencia de fuerzas federales adecuada para albergar a los condenados. Asimismo, se especificó que la elección del lugar de detención debe tener en cuenta las características particulares de cada uno de los involucrados, garantizando así un tratamiento individualizado para cada uno de ellos.

Este fallo marca un hito en la historia judicial y política del país, ya que es la primera vez que una expresidenta elegida por voto popular es convocada a prisión por hechos de corrupción ocurridos durante su mandato. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la condena incluye seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de $85.000 millones, en el marco de una asociación ilícita dedicada al direccionamiento de obras hacia empresas vinculadas con Báez.

