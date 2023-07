Precios Justos: buscan incluir más productos pero hay quejas

Mientras el Ministerio de Economía avanza en llevar el programa Precios Justos, que rige en alimentos y artículos de limpieza fundamentalmente, a celulares, indumentaria, calzados, motos, bicicletas, línea blanca y electrodomésticos con costos fijos hasta el 15 de agosto, los comercios de cercanía se quejan de que los acuerdos ya anunciados para productos de consumo masivo no se cumplen.

La situación es más complicada en las provincias, donde el programa no logró implementarse. Para el ministerio que dirige Sergio Massa es clave reactivar el consumo de cara a las elecciones, y por eso anunció la renovación del programa Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2024.

La novedad es que ahora, como requisito para participar, las empresas deben tener firmado un acuerdo de precios con la Secretaría de Comercio.

La iniciativa abarca 35 categorías de bienes, entre las que se encuentran precisamente las que ahora se incorporan con precios fijos.

Sin embargo, y a un mes del lanzamiento de Precios Justos Barriales, los productos no se consiguen. Tenemos demasiados inconvenientes”, señaló a PERFIL Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA). Afirmó además que si bien son ocho las empresas mayoristas que firmaron el acuerdo “una sola es la que cumple”. Esa empresa opera únicamente en seis provincias, incluida Buenos Aires.

“Fuera del AMBA hay muchas ciudades que solamente tienen alguno de estos mayoristas que no están cumpliendo, y por lo tanto esos colegas nunca van a poder llegar a tener esa mercadería”, subrayó Savore.

En Córdoba el impacto de los Precios Justos Barriales “es nulo”, aseguró a PERFIL Vanesa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros de esa provincia. Según Ruiz, los mayoristas que están trabajando en Buenos Aires no están en el interior “y en los que están no hay productos, y tampoco al precio que dicen en los listados”.

En Formosa la situación es similar. Según Fabián Hryniewicz, presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas (Capymef), el problema es que los mayoristas no están o no proveen estos productos, y que “hay mercadería muy sensible de consumo masivo a la cual no podemos acceder de ninguna manera”. Entre los faltantes menciona casos como el del aceite o la harina común.

Consultados por PERFIL, representantes del sector en Pergamino y Entre Ríos afirmaron que los Precios Justos Barriales “aún no se implementaron”.

“Estos programas son para el AMBA”, afirmó en el mismo sentido Daniel Acuña, presidente de la Cámara de Comercio de Punta Alta. El empresario aseguró que allí no se consiguen productos básicos como arroz y aceite, “y lo único que se hace es crear desabastecimiento”. Para el empresario, “lanzan estos programas para ir ganando tiempo rumbo a las PASO”.

Los nuevos Precios Justos regirán precisamente hasta dos días después de las elecciones, pero los economistas dudan de su impacto.

Santiago Manoukian, de la consultora Ecolatina, explicó a PERFIL que “la eficacia de Precios Justos es reducida”. Esto se debe a que “rige principalmente en supermercados” y por lo tanto “impacta en la población de mayor poder adquisitivo”. Por otro lado, son programas orientados “principalmente a productos de consumo masivo, no tanto a alimentos frescos, que dependen más de las condiciones climáticas”, detalló.

A esto se le suma la escasez de divisas, que “dificulta el cumplimiento de la parte que le toca al Gobierno, que es garantizar el acceso a la moneda extranjera para poder importar”.

De acuerdo con el relevamiento de Ecolatina, la inflación seguirá desacelerándose, aunque esto poco tiene que ver con los acuerdos de precios. “En la primera quincena de junio respecto a la primera quincena de mayo nuestro indicador registró un 7,4% mensual, y es una moderación que creemos que responde a una menor dinámica de alimentos y precios regulados”.

Por su parte, Camilo Tiscornia, de la consultora C&T, aseguró a este medio que la inflación en junio puede estar por debajo del 7%, pero que ese es un dato que debe mirarse con cuidado: “primero porque junio es un mes en el que suele haber poca inflación” y segundo, a diferencia de mayo, donde se presentaron aumentos en gas y electricidad, “ahora hubo solamente de electricidad”.

Además, puntualizó, las mayores moderaciones en alimentos se vieron en frutas y verduras, “que no están contempladas en Precios Justos Barriales”.

Desde los comercios minoristas aseguraron que tienen interés en poder contar con esos productos, sobre todo teniendo en cuenta la baja en las ventas en relación a supermercados y mayoristas. “La voluntad del sector está porque nos conviene”, aseguró Savore. “En este formato el sacrificio es del mayorista, fábrica y minoristas, pero si en el medio no acompañan la mercadería no va a estar”.

La Secretaría de Comercio habilitó un canal para denunciar incumplimientos. “Cada reclamo que tenemos nos encargamos de enviarlo”, concluyó el presidente de FABA.

Sin embargo, al ser consultados por PERFIL, fuentes de esa Secretaría aseguraron que en AMBA el programa está funcionando, y que “no tienen información del resto del país.