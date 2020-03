Preocupa a Macri el alcance de la causa Correo sobre él y su familia

por Ezequiel Spillman

Ni bien salió del poder, el expresidente Mauricio Macri mantuvo múltiples conversaciones y chats con su sucesor, Alberto Fernández. Los asuntos económicos fueron uno de los temas. Pero hubo una cuestión en particular que el ex mandatario tenía en mente: la causa por el Correo Argentino, donde la Justicia investiga si hubo daño patrimonial contra el Estado por parte de las empresas Socma y Sideco, que creó Franco Macri, en su negociación con el gobierno nacional por una deuda de 2001.

Ya durante la gestión había sido una de sus obsesiones. En el entorno íntimo del ex jefe de Estado aseguran que “no es accionista” y que, en rigor, le preocupa su familia: su hermano Gianfranco, de quien estuvo distanciado en los últimos años, y los accionistas de Socma y Sideco, quienes están involucrados de manera directa.

Pero no solo eso: los tres hijos mayores del líder del PRO también, bajo la figura de un fideicomiso del holding que construyó Franco, podrían aparecer involucrados por la herencia familiar. Ese es su mayor temor. Es decir, por una figura fiduciaria, los hijos del ex presidente son beneficiarios de Socma y Sideco, por caso, si hubiera utilidades.

Pero Correo está en concurso de acreedores: no se aprobó la propuesta de la compañía y ahora se abrió un período para que un particular pueda hacer una oferta y comprar acciones y así evitar que vaya a la quiebra. Esa nueva propuesta –de darse– debería ser aprobada por los accionistas y los acreedores. Si no hay acuerdo, la empresa va a la quiebra, se liquidan sus activos y se designa un síndico para cobrarlos, por caso, la deuda con el Estado (cuyo presunto fraude se está investigando).

“Mauricio no es accionista, es una dependencia psicológica con el tema, tenía poco vínculo con su familia y esto del Correo lo subió al ring de nuevo”, explicó ante PERFIL uno de sus allegados.

El ex jefe de Estado consultó a un par de abogados sobre el tema. En concreto, dicen en su entorno, no tiene un letrado penalista –Alejandro Pérez Chada es quien lo asesora en todas las causas que tramitan en Comodoro Py– por este tema. “Mauricio siente la presión familiar, hay directores y gerentes de Socma que pueden tener problemas”, aseguran.

De todas maneras, la intervención, como procurador del Tesoro –jefe de los abogados del Ejecutivo– de Carlos Zannini lo preocupa. Si bien es la Justicia la que debe determinar los pasos a seguir, teme que se complique aún más.

En ese marco, entre los ex funcionarios macristas surgió una especulación: Macri podría ser candidato a diputado nacional en 2021 en busca de fueros si el tema se complica y lo roza. Diputado nacional por la Capital Federal.

De todas formas, eso no está en su mente hoy. Quienes lo visitaron la semana pasada lo vieron “energizado”. Había comenzado a preparar la charla que dará el miércoles 4 de marzo en la Fundación Libertad y Desarrollo, en Guatemala, donde compartirá cuatro horas con líderes del mundo. Entre ellos los ex presidentes José María Aznar (España), con quien mantiene un asiduo vínculo desde que era jefe de Gobierno porteño; el mexicano Felipe Calderón y Luis Lacalle, el padre del presidente electo de Uruguay. También ex mandatarios de Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Bolivia.