El PRO se planta en el Congreso y presiona al Gobierno para que agilice 15 proyectos de ley

La interna del PRO, plasmada en la disputa a fondo que mantienen Mauricio Macri y Patricia Bullrich, penetró en la órbita parlamentaria, donde el macrismo le reclama ahora al Gobierno que apresure el tratamiento de 15 proyectos de ley "históricamente impulsados" por la coalición amarilla.

En medio de la conflictivos roces del macrismo con Patricia Bullrich a propósito de la relación del PRO con el Gobierno, el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, y la secretaria parlamentaria, Silvana Giudici, le enviaron este miércoles una carta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para que den curso al tratamiento de una batería de 15 proyectos de ley “impulsados históricamente” por la bancada amarilla.

Esta jugada política emerge como una respuesta y también como una demostración de peso político por parte del macrismo, luego de que la ministra de Seguridad afirmara que La Libertad Avanza “ya absorbió” al electorado del PRO.

"Soy parte del Gobierno y voy a trabajar para que el gobierno tenga más diputados, más senadores, para que tenga más poder político y le vaya bien en la gestión”, sostuvo la actual ministra de Seguridad en EDA TV.

La pulseada Macri-Bullrich "estalló" de manera notable luego de la designación de Martín Yeza, delfín de Macri, como presidente de la Asamblea Nacional de PRO.

En esta volcánica cumbre PRO que tuvo lugar a comienzos a julio, quedó descartada la posibilidad de una fusión electoral con los libertarios de cara al 2025. Sin embargo, Bullrich siguió presionando al remarcar que la fusión ya se produjo en el electorado.

La tensión es de tal magnitud que se hizo palpable en el Pacto de Mayo: además del saludo "frío" entre el ex presidente y Bullrich, el actual presidente del PRO no firmó el acta oficial del Pacto y se sintió como un "invitado más" en Tucumán.

En este contexto, Macri dio vuelta la página para enfocarse en el diseño de la agenda parlamentaria, a sabiendas de que el bloque amarillo cuenta con un margen de maniobra considerable porque fue fundamental en la sanción de la Ley Bases, debido a la exigua representación de LLA en el Parlamento.

Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Cristian Ritondo.

En la carta derivada al jefe de Gabinete, Ritondo y Giudici valoraron el esfuerzo que el bloque ha realizado “arduamente para impulsar las transformaciones que el país necesita, aportando su conocimiento y experiencia en diversas áreas de gestión”.

Además, ponderaron que “gracias a nuestro compromiso, la Ley de Bases y el paquete fiscal han obtenido la aprobación definitiva, proporcionando al Gobierno Nacional las herramientas necesarias para implementar su plan de gobierno”.

A su vez, señalaron que "trabajando sobre esta agenda que venimos impulsando desde el Pro hace tiempo, podemos lograr resultados más significativos y efectivos, con leyes que sean más beneficiosas para la ciudadanía”.

“Quedamos a la espera de una favorable y pronta respuesta para comenzar a trabajar en esta agenda que da respuesta inmediata a muchas de las preocupaciones que tienen los argentinos”, dice el escrito que el macrismo acercó al oficialismo.

Los proyectos de ley que impulsa el PRO

Cámara de Diputados. Foto: NA

En la misiva dirigida al titular de la Cámara de Diputados, enumeraron las 15 iniciativas “históricamente impulsadas” por el PRO.

Baja en la edad de imputabilidad.

Educación esencial.

Reforma Electoral: boleta única, ficha limpia, eliminación de la obligatoriedad en las primarias, financiamiento de partidos políticos y voto argentinos en el exterior.

Registro de reincidencias y reiterancia, legítima defensa.

Extinción de dominio.

Agencia de seguridad anti narcotráfico.

Derogación de jubilaciones de privilegio.

Modernización laboral: Bloqueo de empresas, Reforma laboral, Democratización asociaciones sindicales, Trabajo en plataformas.

Hidrógeno verde / metano.

Salud mental.

Propiedad intelectual (habitaciones de hotel y hospedaje).

Ludopatía.

Sociedades Anónimas Deportivas.

Eliminación de los Registros Automotores.

Otras reformas políticas: contratación de publicidad en campaña, observación electoral y modificación sobre elecciones partidarias internas.

La pelea por los fondos coparticipables

Las idas y vueltas del PRO con el gobierno de Milei también tienen como trasfondo la enérgica pelea por los fondos que las provincias le reclaman al Ejecutivo.

De hecho, Macri ya le pidió explícitamente a Milei que cumpla con el fallo de la Corte sobre la coparticipación porteña.

Días después de la aprobación de la Ley Bases, varios referentes que responden a Macri comenzaron a tomar cierta distancia del oficialismo, con críticas y pases de factura incluidos.

Mauricio Macri y Javier Milei.

En una explosiva publicación en X, Macri ya le marcó la cancha al Gobierno y comenzó por puntualizar el rol determinante del PRO en la aprobación de la Ley Bases: "Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases".

A continuación, el ex mandatario se refirió a "la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones".

