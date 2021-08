Puente Pueyrredón: incidentes con la policía tras una protesta

Una nueva protesta en Puente Pueyrredón generó disturbios entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Estos llevaban banderas de la organización Tupac Amaru y reclamaban por trabajo y comida para 15 merenderos del sur del Gran Buenos Aires.

Las imagen que trascendieron de la marcha muestran que el corte era total en ambos carriles. Esto no permitía avanzar a los autos. Después de varias hora de reclamo llegaron al lugar efectivos de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval para desalojar la protesta.

“Nosotros no tenemos ningún acuerdo político y creemos que los recursos en el Estado están siendo distribuidos para un solo sector. Llamamos al diálogo pero no nos atendieron. La última alternativa que teníamos era este reclamo, que es genuino”, dijo a la señal de noticias TN uno de los que estaba reclamando.

Las fuerzas de seguridad justificaron el desalojo por la obstrucción del tráfico y porque no estaba previsto que el corte fuera total. Además, bloquearon ambos sentidos del acceso que une Provincia con Capital e instalaron carpas. “Los funcionarios tienen que saber que nosotros también somos parte del pueblo. Si no tenemos respuestas vamos a acampar”, anunció tras no recibir una solución del conflicto.

Minutos pasadas las 17 se vivió un clima de tensión. Volaron piedras y cañas de los manifestantes a los efectivos de la fuerzas de seguridad y estos respondieron con el armamento reglamentario.

Para este miércoles se espera otra protesta en Puente Pueyrredón. Marcharán organizaciones sociales de izquierda no vinculadas al Gobierno en la primera “jornada piquetera nacional de lucha” desde la llegada de Juan Zabaleta al Ministerio de Desarrollo Social.