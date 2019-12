Qué estará haciendo Macri en estos momentos: descanso y planes para fin de año

Después de haber aparecido en los principales portales del mundo por su participación en la ceremonia de asunción del flamante presidente Alberto Fernández, el anterior residente de la quinta de Olivos, Mauricio Macri, afronta un fin de año tranquilo, lejos de los despachos oficiales y del mundo de la política.

Macri dejó atrás sus cuatro años en la Casa Rosada y un pasado que no quiere que ocupe su presente. Al menos así lo demostró cuando actualizó su biografía en sus perfiles de las redes sociales y no mencionó su último cargo como jefe de Estado —algo que también hizo su ahijada política, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Después de salir del Congreso el pasado martes 10 de diciembre, Macri se dirigió directamente a su quinta privada “Los Abrojos”, ubicada en Los Polvorines, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, calificada como su "lugar en el mundo". Es allí, y no en la residencia presidencial de Olivos, donde pasó buena parte de sus fines de semana cuando era Presidente junto a su esposa, Juliana Awada, y la hija de ambos, Antonia.

Los Abrojos es donde Macri organizó varios 'picaditos'. (Foto: Archivo NA)

Fue allí donde se mudó mientras esperó que finalizara la remodelación de la quinta de Olivos tras asumir la Presidencia, ahí descansó luego del episodio de salud por el que le detectaron una arritmia cardíaca, y también fue el lugar en el que se reunía con su gabinete para descansar y jugar partidos de fútbol. Según pudo confirmar PERFIL, una vez más, Macri se recluye en su paraíso terrenal después de sus dos “derrotas” en las urnas.

La primera sucedió el pasado 27 de octubre cuando perdió su reelección contra Alberto Fernández. Este fin de semana pasado volvió a sufrir una derrota: su candidato a la presidencia de Boca Juniors, Christian Gribaudo, fue superado por la lista opositora encabezada por Jorge Ameal y Mario Pergolini, apoyada por el futbolista Juan Román Riquelme.

Quiero felicitar a Jorge Amor Ameal, a Mario y a Román por la elección de ayer. En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde, pero Boca como institución siempre tiene que estar por encima de todo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 9, 2019

En los próximos días Macri va a descansar con su familia, lejos del ajetreo al que estuvo acostumbrado por cuatro años y sin prisas por retomar su agenda política. El ex jefe de Estado regresa a su vida cotidiana rodeado de sus seres queridos y algunos estrechos colaboradores, pero no dejó entrever por el momento sus intenciones futuras.

Su cabeza está puesta en descansar y disfrutar de las fiestas. Según afirmó una fuente cercana a este medio, Macri va a viajar en unos días al sur para pasar Navidad y fin de Año en Villa La Angostura.

Como es tradición, Macri, Awada y Antonia pasan las fiestas en su residencia del country Cumelén, ubicado a tres kilómetros de Villa La Angostura. El barrio cuenta con canchas de tenis y paddle. Posee un campo de golf de nueve hoyos, muelle propio y más de 30 hectáreas de bosques de araucarias y arrayanes. Este barrio es también donde pasan habitualmente sus vacaciones el empresario amigo Nicolás Caputo, y la reina de Holanda Máxima Zorreguieta.

Cada vez que visitan el lugar, tanto Macri como Awada, suelen pasear por las calles y tomarse fotografías con los comerciantes. Además, el líder del PRO juega al golf y participa de encuentros con amigos de la zona.

Cumelen, el paraíso de Macri para descansar en las fiestas

Tras la derrota electoral, Macri manifestó que su deseo era la unidad opositora ante el Frente de Todos. También pidió que se conformara una oposición moderada que sea clave para la gobernabilidad, señales de que quería erigirse como líder de ese espacio. Sin embargo, por el momento no dio indicios de que esos sean sus planes. Habrá que esperar a enero del año que viene para ver qué decidió tras los días de respiro y descanso.

