La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a cargar este lunes 29 de agosto contra el fiscal Diego Luciani y desde su cuenta de Twitter compartió un video en el que Daniel Erbetta, miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, desacredita la investigación conocida como Obra Pública, en la que la titular del Senado tiene pedida una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Erbetta ostenta una extensa trayectoria siendo especialista en derecho penal. Además de ser juez de la Corte Suprema santafesina desde diciembre de 2007, también es profesor titular de derecho penal de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), director del Departamento de Derecho Penal y la carrera de especialización en derecho penal de la la misma casa de estudios. En la misma línea, fue decano de la Facultad de Derecho y secretario general de la UNR.

El magistrado tiene origen en la Unión Cívica Radical (UCR) y fue propuesto para la Corte Suprema santafesina por el gobernador Jorge Obeid, aunque finalmente ingresó formalmente al máximo tribunal provincial durante la gestión del socialista Hermes Binner.

También integró la Comisión de Reforma Integral al Código Penal 2006/2007. Asimismo, dictó cursos en universidades del país y el extranjero, escribió varios libros y artículos de derecho penal, procesal penal y política criminal. Antes de ser juez, ofició de abogado durante muchos años.

Las declaraciones de Erbetta

Tras la repercusión que le dio Cristina Kirchner al compartir un discurso suyo, Erbetta dialogó con la radio AM750. "Como profesor de Derecho y como juez de un tribunal superior me llena un poco de preocupación porque se enmarca en una serie de situaciones que involucran a la Justicia federal y que me parece que los ciudadanos argentinos no debemos permitir que se naturalicen", dijo.

En esa línea, agregó: "Yo solo hablo por lo que he visto por televisión y lo que he podido enterarme a través de lo que dejan traslucir los medios de prensa. Y todo me permite poner una señal de alerta, porque si queremos construir una democracia fuerte y si queremos vivir en un Estado de derecho hay que respetar las reglas de juego, no importa quién sea el que esté del otro lado".

"Y en este proceso lo que uno puede visualizar es que hay situaciones que, espero, el tribunal pueda corregirlas al momento del fallo, porque no son las más adecuadas. Y uno se siente en la obligación de decirlo: tengo un compromiso con la docencia desde hace más de 35 años, de modo que explicarle a mis alumnos lo que es un debido proceso y que después ellos vean lo que está pasando, bueno, es como para que entren un poco en algún tipo de crisis, ¿no?", señaló.

Por otro lado, también criticó a l gobierno nacional y provincial por "la falta de compromiso" en la situación de las quemas e incendios en el Delta del Paraná.

La exposición de Daniel Erbetta sobre la causa Vialidad

La ex mandataria primero compartió el currículum del jurista y le adjuntó un video de 15 minutos en el que Erbetta cuestiona el proceso judicial de la causa: "En el video del siguiente tuit vas a escuchar al Dr. Daniel Erbetta hablar sobre el juicio oral de "Vialidad". ¿Que quién es? Mirá su CV".

En la entrevista a un programa de televisión rosarino, Erbetta marcó cinco puntos cuestionables que observó durante la rueda de alegatos que dio el fiscal Luciani y que comprometerían "principios de un Estado de derecho".

Los 5 puntos con los que Erbetta defendió a Cristina Kirchner.

- Principio de inocencia. "Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. En una facultad de derecho, a alguien que dijera esto, obviamente que no pasa la materia".

- Inadmisibilidad de la prueba. "En un juicio oral, la prueba debe incorporarse oportunamente y debe un Tribunal imparcial valorar, no solo la validez, sino la pertinencia de ésa prueba. Yo no puedo traer por la ventana en una alegato. Esto es una cuestión de examen de grado universitario".

- Imparcialidad del juzgador. "Acá hay jurisprudencia internacional, de la Corte Suprema Nacional, hay principios constitucionales. ¿A usted le parece que puede este tribunal con el del juicio a las Juntas Militares? ¿Qué legitimidad pueden tener jueces que integraban un mismo equipo de fútbol, que competían contra equipos con personas vinculadas a la política, claramente enfrentadas con los imputados? Luego de ser cuestionados, aparecen por televisión con un mate, identificado con el equipo Liverpool, en una clara provocación que merecería, en la Justicia Federal, la actuación de un Tribunal de Ética".

- La oralidad. "Los juicios son orales, no son juicios leídos. Hemos asistido a un proceso de juicio leído, no de juicio oral. Vayan a la provincia de Santa Fe para ver si algún fiscal está leyendo un guion, como se leyó en este juicio. Es lo contrario de la oralidad".

- Derechos del imputado. "¿Negarle al imputado la posibilidad de declarar? Si yo a un alumno de la facultad lo someto a estas cinco preguntas, que no implican comprometer mi opinión sobre el fondo del asunto, sino que implican un examen de derecho procesal penal. Le aseguro de que ése alumno tendrá que estudiar mucho para volver a rendir la materia".

