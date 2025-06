Quién es el misterioso hombre que aparece siempre junto a Cristina Kirchner cuando sale al balcón

Durante las apariciones que precedieron a la notificación de las condiciones específicas de su detención domiciliaria, Cristina Kirchner salía al balcón de su departamento acompañada por Diego Bermúdez Bringue, el hombre que, desde hace más de una década, trabaja para ella, primero en la Casa Rosada y luego en el Senado, manejando su agenda.

Las tareas del hombre, al lado de la líder del PJ, empezaron el 6 de marzo de 2014, cuando Cristina le asignó el puesto de “secretario privado administrativo de la Presidencia de la Nación”. Ese mismo día lo habilitaron para sumarse a la comitiva que acompañó a la entonces jefa de Estado en su viaje a Chile, donde asistió a la jura de Michelle Bachelet. Bermúdez también estuvo junto a la mandataria en otros 14 viajes internacionales, con destinos como Venezuela, Francia, Estados Unidos y el Vaticano.

En 2019, fue designado “prosecretario de coordinación operativa” de la Cámara alta, porque, como vicepresidenta, Cristina Kirchner tenía sus oficinas en el Congreso. Renunció a ese trabajo el 10 de diciembre de 2023, al finalizar la gestión de Alberto Fernández, pero poco después, en marzo de 2024, por pedido de la legisladora Juliana Di Tullio, muy cercana a la expresidenta, fue designado “prosecretario parlamentario” del bloque de Unidad Ciudadana.

Tres secretarios en el nuevo entorno de la expresidenta

Además de sus tareas oficiales, Bermúdez Bringue estuvo presente en el momento en que Fernando Sabag Montiel le apuntó con una pistola Bersa a la expresidenta. En la causa judicial describió cuál era su tarea junto a Cristina: “Le llevo la agenda a las cuestiones que ella necesita. Somos -por él y la custodia- el nexo entre las necesidades de ella y sus movimientos. Ella tiene custodia 24 horas, coordinamos un poco con ellos la actividad; por ejemplo, si va desde la casa al Instituto Patria, coordinamos con ellos los horarios y las salidas”.

En su declaración judicial sobre el atentado, CFK dijo que, cuando subía al ascensor, tras el hecho, “Diego Bermúdez, uno de mis secretarios, me dice: ‘¿Escuchaste un click?’. Y me dice que le pareció un click de un arma”.

Los últimos días, Bermúdez volvió a ser noticia al aparecer junto a la ex presidenta cuando ella salía a saludar a sus seguidores al balcón; sin embargo, tras confirmarse la condena contra Cristina, la Justicia decidió limitar las visitas a su departamento a sus familiares y su círculo más íntimo, el resto deberá pedir autorización expresa para ingresar. Todavía no se sabe si el secretario recibirá el permiso correspondiente o no.

Una cibernauta rescató una antigua foto de Cristina junto a su secretario

Las imposiciones de la Justicia a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 le dio el martes 17 de junio la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner en su departamento del barrio de Constitución con el fin de que cumpla su condena de seis años de prisión por la causa Vialidad. La resolución, que lleva la firma de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dice que la expresidenta deberá: