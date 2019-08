Candidato de Biondini de Chivilcoy insultó a los que no lo votaron: "Manga de camioneros, no cambian más"

Ramón Buzzo, el precandidato a intendente de Chivilcoy por el Frente Patriota, espacio que lleva como precandidato a presidente a Alejandro Biondini, protagonizó un insólito momento luego de transcurridas las elecciones PASO del domingo 11 de agosto cuando insultó a los que no lo votaron: "Manga de camioneros, no cambian más", les manifestó.

"Tenían la oportunidad de tener un tipo que pelee por ellos. Manga de camioneros...Ramón Alberto Buzzo soy, que vengan que los espero de a uno, mangas de putos, cagones, cobardes que le votan a la puta chorra de Cristina (Fernández de Kirchner), o al parásito de (Mauricio) Macri. Les dimos la solución a un país, no sirven para nada hermano. Son gorgojeros por eso no cambian más, por eso están como están, fijate los que andan en cargas peligrosas o los que andan con la leche, todos crecieron, pero el gorgojo quedó muerto. Se lo merecen por pelotudos. Que me digan por qué no me votaron manga de hijos de pu...", se le oye decir al precandidato en un audio que se viralizó en las últimas horas.

El domingo, al emitir su voto Buzzo se mostró molesto y denunció que hubo irregularidades en el cuarto oscuro: “Tuve problemas, al empezar nos encontramos con faltante de boletas y boletas rotas”. En ese sentido detalló: “En varias escuelas, los fiscales denunciaron que arrancaron boletas nuestras (mi cara), esperemos que esto termine bien, en paz y en armonía”.

“Creo que vamos a estar bien, creo que vamos a pasar las PASO, ojala que todos los partidos chicos pasemos, no pueden estar manejando el partido de fútbol siempre entre dos”, completó en declaraciones a los medios que lo esperaron luego de sufragar. En el recuento que se hizo una vez finalizado los comicios, el hombre recibió solo 218 votos y esto fue lo que despertó la ira que dejó en manifiesto en el audio.

“Pensé que Chivilcoy iba a mejorar, pero no mejoró nada”, aseguró el exempleado municipa en declaraciones al medio local La Razón de Chivilcoy. antes que se conozca la escucha. “Nos expresaron su preocupación por la inseguridad, a vecinos que entraron a sus hogares, algo que no se sabe, la seguridad en Chivilcoy nunca existió”, agregó.

“En Chivilcoy hay gente en situación de calle que, hoy por hoy, es quien vive precariamente, no se hizo una vivienda en cuatro años. Chivilcoy es una ciudad maquillada. Se hicieron muchos metros de asfalto que, como grueso, es de cuatro centímetros”, completó al tiempo que remarcó: "Hay persecución política a empleados municipales, los cambian de áreas. Hay profesionales que los pusieron en lugares para personas que recién ingresan. Siempre digo que Argentina y Chivilcoy deben despertar, estamos en una pesadilla eterna cuando podríamos volver a ser una potencia en América pero no nos dejan crecer”.

F.D.S./Fel