Mauricio Macri debe asumir la presidencia antes del 10 de diciembre

por Facundo Falduto

Si quedaba alguna duda sobre las razones que llevaron al oficialismo a la derrota por más de 15 puntos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del domingo 11 de agosto, la reacción del presidente Mauricio Macri terminaron de despejarlas. El Gobierno nacional todavía no supo procesar el resultado de las urnas, y su falta de reacción es preocupante. Sabían que el dólar podía dispararse y tenían las herramientas que tan generosamente les concedió el FMI para intentar controlarlo, pero eligieron no hacerlo. Lo poco que hicieron fue poco, tarde y mal. No anunciaron medidas para paliar la crisis, no hubo recambio de Gabinete, no prometieron nada para mejorar la situación económica. Nada. Patearon la reunión y los mensajes, previstos para la apertura de los mercados, a las cuatro de la tarde, cuando ya era demasiado tarde. Dejaron que el dólar se dispare un 30% y apenas atinaron a subir, otra vez, la tasa de interés inviable a niveles todavía más inviables. Semejante parsimonia solo se justifica en un equipo económico que tiene la mitad de sus fondos en el exterior. Tiene mucho sentido, a la vista de los resultados.

La confusión era total en medio de ese ejercicio de mala praxis económica cuando Mauricio Macri reapareció a las 16 para dar su conferencia de prensa. Golpeado, el presidente amagó con reconocer la derrota del domingo cuando dijo que "los votos que no nos acompañaron representan una bronca acumulada", pero atribuyó esa reacción al "duro proceso económico" del que, por supuesto, no se hizo responsable. Culpó al Frente de Todos por el resultado económico y por las inversiones que justo estaban llegando el viernes 16 de agosto y pegaron la vuelta el lunes. Después retó a los que no lo votaron, por equivocarse, y les pidió "pensar si en el pasado vamos a encontrar algo positivo". En resumen, la culpa es de todos menos mía.

Macri dijo que "ya estamos haciendo", que instruyó "al equipo económico", que preparan "todas las medidas necesarias para cuidar a los argentinos", pero no mencionó ninguna decisión concreta. Los niveles más preocupantes de negación de la realidad llegaron cuando una periodista planteó que "es el presidente hasta el 10 de diciembre" y el jefe de Estado respondió "como mínimo". Macri no puede dejar de disputar la presidencia en las generales de octubre: cientos de candidaturas dependen de la suya. Pero de ahí a negar el resultado de las PASO, a decir que "esta elección no sucedió" hay un abismo, y marca el tamaño de la carrera que tomaron los mercados para saltarlo.

Macri tiene que asumir la presidencia antes del 10 de diciembre. "Como mínimo", aunque seguramente como máximo también. Hacerse cargo, como pedía Marcos Peña en otra época. Le quedan 119 días en Casa Rosada. Son 82 jornadas hábiles (sin feriados ni fines de semana) para intentar que la crisis económica le permita tener un legado presidencial aunque sea pasable. "Tengo que estar tranquilo, porque si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a todos ustedes", dijo en un "timbreo" del año pasado. Ojalá tome su propio consejo.