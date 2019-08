El dólar superó la barrera de los $60 y estallaron los memes

A sólo un día de los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que le dieron un triunfo a la fórmula de Alberto Fernández y Cristna Fernández de Kirchner por sobre la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, los mercados reaccionaron y el dólar sufrió un abrupto aumento: traspasó la barrera de los 60 pesos. Ante este panorama, los usuarios de Twitter reflejaron el hecho en las redes con los clásicos memes.

En horas de la mañana de este lunes 12 de agosto, la divisa norteamericana en la categoría minorista registraba una contundente suba con relación al cierre del viernes último, y se ofrecía, en algunos bancos privados, sobre los 60 pesos, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Me senté a desayunar y casi escupo el té a la mierda cuando vi el dólar a 51. Me distraigo 15 min y ahora está a 61. #dolar #DolarHoy pic.twitter.com/dj63iOf3PC

Esa cifra refleja un ajuste de casi 14 pesos con respecto a la cotización del viernes 9 de agosto, cuando promedió los 46,47 pesos. En el Banco Nación antes del mediodía, la moneda norteamericana se vendía a 51,50 pesos, tras el abultado triunfo del Frente de Todos.

no puedo creer lo del dólar a +60 pic.twitter.com/PgSMkyPEam

Luego, comenzó a cotizar en un promedio de 54,61 pesos para la compra y 61,43 pesos para la venta, aunque en algunos bancos se ofrecía a 66 pesos. Ante la suba, los usuarios de Twitter desplegaron su ingenio en la red social y armaron los infaltables memes, muchos de ellos con escenas de Los Simpson.

Get in the Fucking Robot Sandleris pic.twitter.com/RCg0G4Jp23