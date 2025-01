Quiénes son los funcionarios de Javier Milei que más regalos recibieron en 2024

En 2024, 28 funcionarios nacionales registraron cerca de 1000 regalos de cortesía por parte de ciudadanos, diplomáticos, empresarios o dirigentes políticos. En el Régimen de Obsequios, un área que depende de la Oficina Anticorrupción, Javier Milei lidera el ranking de los agasajados. En total, al libertario le hicieron llegar 617 presentes de todo tipo, desde vinos, medallas y libros hasta cuadros y prendas de vestir. Hubo quienes aprovecharon la oportunidad de hacerle conocer su marca al máximo jefe de Estado y otros que le obsequiaron productos típicos de su región. Pero también estuvieron aquellos que se pusieron creativos con retratos pintados a mano, letras de canciones y hasta ropa interior.

El Régimen de Obsequios está regulado por la Ley de Ética Pública 25.188 y alcanza a todos los funcionarios públicos. Como principio general, la norma establece que nadie puede recibir regalos “con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”, aunque se establecen excepciones por cortesía o costumbres diplomáticas.

A Milei le hicieron 617 obsequios en su primer año como presidente.

La ley establece alcances y límites claros con respecto a los montos y cuáles son los objetos prohibidos y permitidos. Según el sitio oficial de la OA, los funcionarios no pueden recibir regalos que superen el valor de los $160 mil y están siempre obligados a publicar la información de lo que reciben.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El diccionario libertario: así hablan los “Gordos” de Milei

Cuando asume una nueva administración, es habitual que la OA le envíe a las autoridades un instructivo sobre cómo deben registrar los regalos. Al observar la información cargada en 2024, surge una duda: o la mayoría de los funcionarios libertarios no conoce el régimen o, simplemente, nadie les hizo un obsequio.

En el ranking de los más agasajados, debajo del presidente Milei, figura la ministra de Seguridad, Patricia Bullich, quien recibió 155 obsequios. La sigue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con 47. El cuarto lugar es para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con 44.

El segundo lugar del ránking de lo agasajados fue para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La ex canciller Diana Mondino se ubica en el cuarto puesto, con 33 regalos, todos por parte de delegaciones extranjeras. El ministro de Defensa, Luis Petri, está en el quinto lugar con 28.

La tabla se completa con Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro; Nicolás Posse, el exjefe de Gabinete; y Carlos Manfroni, el director unidad Gabinete de Asesores del ministerio de Seguridad, que registraron 4 regalos. Pablo Martín Costa, subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa; Alejandro Cosentino, ex secretario de Ciencia y Tecnología; Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización; Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército; Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano; y Marcelo Collomb, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES, cargaron 3 obsequios. Leopoldo Horacio Giupponi, director nacional de Ética Pública de la OA; Dante Javier Herrera Bravo, secretario Legal y Técnico de Nación; y Marco Lavagna, titular del Indec, informaron 2.

El podio del ránking se completa con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Con un solo obsequio registrado figuran Valeria Patricia Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía; Natalia Alejandra Recio, secretaria del Instituto Nacional de Promoción Turística; Alfredo Villaggi, director en la Administración Pública Nacional (APN); Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior; Mariano Jorge Cartolano, director de Investigaciones de la OA; Franco Mogetta, secretario de Transporte; Martín Gabriel Ferreiro, subsecretario de Transporte Ferroviario; Pablo de la Torre, ex subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia; Andrés de la Cruz, subprocurador del Tesoro de la Nación; y José Marcelo Delfino, jefe de distrito de Misiones de la Dir Nacional de Vialidad.

El Régimen de Obsequios comenzó a funcionar de manera plena en 2018 y su objetivo es servir como un instrumento que colabore con la transparencia. De hecho, los objetos prohibidos son aquellos que provienen de personas, gobiernos o entidades que puedan generar un conflicto de interés, ya sea porque realizan actividades reguladas o controladas por el agasajado, sean contratistas, concesionarios o proveedores, busquen influir en una decisión o puedan verse afectados por una política específica del ente al que pertenece la autoridad que recibió el regalo.

Regalos personalizados, religión y espiritualidad, perros y economía: los regalos que recibió el presidente

Milei recibió casi dos regalos por día desde que llegó a la Presidencia. La gran mayoría fueron libros de economía y, sobre todo, de religión. En particular, le hicieron todo tipo de textos sobre judaísmo, catolicismo y espiritualidad new age. El misticismo es una faceta troncal en la vida del presidente, sus seguidores lo saben y llenaron su biblioteca con títulos como “Camino de transformación”, “Soy Jesús, vida y esperanza”, “El maravilloso premio de Dios” o “Anunciando el reino de Jehová”, entre otros.

El vínculo de Milei con el judaísmo ortodoxo: el rol del rabino Wahnish, los empresarios de Lubavitch y sionistas de Betar

Más allá de libros, la larguísima lista de regalos incluye productos regionales, comidas y bebidas, placas, medallas, estatuillas, sables, tazas, adornos, dijes y pulseras. Los seguidores de Milei, que saben de su vínculo con sus perros, se las ingeniaron para hacerle llegar todo tipo de obsequios con referencias a sus “hijitos de cuatro patas”, como él los llama. Por ejemplo, Jorge Ricardo Pedaci le envió un retrato pintado de Conan, su fallecido mastín inglés.

El presidente recibió una enorme cantidad de libros sobre judaísmo y religión en general.

Entre los obsequios también hay todo tipo de parafernalia típica del universo de La Libertad Avanza, como una estatuilla del presidente Milei con una motosierra. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se decidió por este tipo de obsequios y le hizo llegar al presidente dos estatuillas con la imagen de Manuel Belgrano y un león. Lo mismo hizo el embajador argentino en Alemania, Fernando Brun, quien le envió un adorno decorativo de cerámica con un león con el escudo de Argentina.

Alguna vez, Milei contó que es fanático de “Let it bleed”, de los Rollings Tone. El militante de La Libertad Avanza tomó el guante de esta declaración y le mandó de regalo una copia del álbum. Un hombre llamado Eduardo Grau, probablemente al tanto del gusto del libertario por la ópera, le envió cinco CDs con “Concertos for solists and string orchestra”.

Por qué Milei ve a sus cuatro perros y dice que hay cinco

El presidente también tuvo la fortuna de que le regalaran un cuadro con la camiseta de la Selección Argentina firmada por Lionel Messi. El obsequio fue registrado de parte de Federico Valdéz. Del universo fútbol se destaca la pelota personalizada con el nombre de Milei que le obsequió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El dirigente deportivo, además, incluyó en el presente una remera de Argentina, un pin de la Copa Mundial, una mini estatuilla de la copa y un banderín.

Uno de los obsequios que se repitió a lo largo del año fueron los retratos de Milei: cuadros con fotografías enmarcada, pinturas, murales, con el presidente convertido en Wolverine o con imágenes alusivas a la “épica libertaria”.

En el registro también están aparecen los regalos que le envió el Papa Francisco al presidente: libros, fotografías de su encuentro y un medallón baldaquino de la Basílica de San Pedro.

Milei recibió pinturas de su retrato.

Los referentes de las nuevas derechas del mundo también agasajaron a Milei con obsequios. Manuel Llamas, el director del Instituto Juan de Mariana de España, le envió una estatuilla con un premio, y el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes del libertarianismo, libros; el jefe de Seguridad del Vox, una remera. La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, hizo varios regalos a distintos miembros del Gabinete y al presidente, entre otras cosas, le entregó un frasco de Nutella de la edición especial “Javier”.

Javier Milei y la internacional de derecha

Derrick Morgan, el vicepresidente de la Heritage Foundation, la organización que realiza el polémico Índice de Libertad Económica que cita Milei de memoria desde hace años, le regaló una corbata, una medalla conmemorativa “General George Marshall”, y un cuadro con fotos del economista en la Conferencia de Acción Política Conservadora (Cpac).

Y si de ultraderechas se habla, no podían faltar los bolsonaristas. Adolfo Sachsida y Paulo Guedes, exfuncionarios del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, le obsequiaron un libro titulado “La política económica brasileña” y una militante antifeminista brasileña llamada Renata Gallas dos calcomanías con la leyenda “Brasil sem aborto”. Nayb Bukele, el presidente de El Salvador, se lució con un plato decorativo pintado.

Entre los obsequios internacionales se destacan los de referentes de las nuevas derechas del mundo, como Giorgia Meloni.

Entre los amigos argentinos, aliados y personajes que muestran su simpatía en público con el oficialismo también hubo regalos. En octubre, la GenTech, la empresa de Martín Menem, le envió al presidente seis cajas de barras proteicas. Otro miembro de su gobierno que tuvo el gesto de enviar un obsequio fue el procurador Rodolfo Barra, que le hizo llegar el libro “Enseñar el futuro”.

Martín Migoya, el CEO de Globant, le obsequió una estatuilla conmemorativa de Endeavor; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, un libro titulado “Propuestas para un desarrollo productivo, federal, sustentable e inclusivo”.

Martín Menem desembarca en Chile con su empresa de suplementos dietarios

Aunque con diferentes grados de influencia, dos personas que fueron corridas del oficialismo también le habían hecho sus regalos: el empresario Teddy Karagozian, que en julio fue desplazado del Consejo de Asesores de Milei, le había enviado el libro “Mochila argentina”; y Ninfa Alverlanga, la dirigente de Misiones que había sido designada por Karina Milei para encabezar el armado en su provincia y que fue corrida luego de diferentes denuncias, una piedra geoda amatista.

Los variados obsequios que recibieron los funcionarios

Bullrich es la segunda en el ranking aunque el listado de los regalos que recibió en el 2024 no es muy variado. La gran mayoría de los obsequios son placas y medallas que le entregaron fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y extranjeras.

Patricia Bullrich: el show de la ministra

Entre los pocos que se destacan aparece una copia del libro “El mago del Kremlin” y un ejemplar de “Juicio al peronismo”, escrito por la periodista Laura Di Marco, quien figura como la persona que lo envió.

En el caso de Francos abundan los regalos de productos regionales. No es casual, el jefe de Gabinete es un hombre clave en el nexo con las provincias. También hubo obsequios de representantes del sector privado, como una pulsera que le envió el 5 de diciembre el Grupo CEOS y presidentes de grandes compañías.

Hay todo tipo de obsequios y experiencias, como el voucher para una jornada de spa que recibió Karina Milei,

Los últimos obsequios que recibió la hermana del presidente son todo un mimo: el embajador de Uruguay en la Argentina le envió una vela aromática; el centro Corpus Atelier Du un voucher para una estadía de spa; y el embajador de China en Argentina, Wang Wei, una caja de rosas deshidratadas orgánica y dos latas de té, entre otros. Un tiempo antes, la Primera Dama de Francia, Brigitte Macron, le obsequió a la funcionaria una billetera Dior. La funcionaria, además, debe haber podido llegar con un cabello cuidado a la temporada de verano gracias a la canasta de producto Bagovit solar y capilar que le hizo llegar Laboratorios Bagó.

Mondino está en los primeros puestos del ranking y en su caso todos los objetos que recibió fueron de parte de embajadas. La excanciller, antes de ser despedida, pudo darse el gusto de probar comidas y bebidas de diferentes partes del mundo así como llevarse a su casa objetos típicos.

Karina Milei 2025

El último obsequio que registró Petri fue una fusta de cuero con cabezal plateado que le regaló Presti, el jefe del Estado Mayor del Ejército. El ministro de Defensa acumuló presentes de diferentes lugares del planeta, como un par de gemelos con logo The White House, que le entregó la Embajada de Estados Unidos o una botella de pisco de la Fuerza Aérea de Perú.

El Gabinete olvidado

Pettovello registró apenas tres regalos: un vino “Karas” y un pañuelo de parte de la Embajada de Armenia; la copia del libro “Pequeña Historia de Incompetencia sin Igual”, de Miguel Ángel Morra; y una caja de té, dos de especias y un chal de la Embajada de India. La ministra de Capital Humano está lejos de sus compañeros de Gabinete Bullrich, Francos o Petri.

Sandra Pettovello registró apenas tres obsequios, aunque hubo 8 funcionarios de su rango que no informaron ninguno.

Sin embargo, el resto de los ministros no cargó ningún obsequio en todo el año. La lista de los “olvidados” incluye a la vicepresidenta, Victoria Villarruel; al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; al canciller, Gerardo Werthein; al ex ministro de Salud Mario Russo y a su reemplazo, Mario Lugones; y a quien fue el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

Tampoco cargaron información funcionarios clave del Gobierno y con una enorme visibilidad como, por ejemplo, el vocero presidencial Manuel Adorni. Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente, tampoco figura en el registro, pero su caso es diferente: al haber sido contratado como monotributista, no está alcanzado por la ley de Ética Pública.

Gi