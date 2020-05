Zaffaroni sobre la denuncia de la AFI: "Cambiemos tenía un programa para apretar"

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, apuntó contra el macrismo tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre las supuestas escuchas ilegales. "No fue una sorpresa. Todos conocían lo que pasaba. Cambiemos tenía un programa para apretar", expresó.

"Lo que denunció la interventora de la AFI, no fue una sorpresa. Todos conocían lo que pasaba", manifestó el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diálogo con Jorge Rizzo en el programa Gente de Derecho que se emite por Radio Cooperativa.

En esa línea, agregó: "Cambiemos tenía un programa para apretar. Esa mesa que tenían, ¿para qué la querían? Era para hacer todo este sistema. Lamentablemente este sistema de aprietes es una forma lamentable que se expande por toda la región".

Raúl Zaffaroni: "La gente que marchó contra la cuarentena está descerebrada"

Zaffaroni también habló sobre los "anticuarentena" y apuntó: "Creo que los antincuarentena son descerebrados. En estos temas se tiene que dejar que hablen los que conocen del tema. Acá se debate vida o muerte. Y tenemos que discutir con nivel. Esto no se trata de tomar partido. Guarda que si la pandemia explota nos afecta a todos. El problema es que acá se opina cualquier cosa".

En cuanto a los que lo definen como un juez garantista, señaló: "Yo no soy garantista, la Constitución Nacional es garantista. Que discutan con los que hicieron la constitución".

Por otro lado, también criticó la actuación de la Corte Suprema de Justicia ante la pandemica del coronavirus: "Yo creo que la Corte no esta haciendo nada directamente. La Corte tiene demasiado poder, y lo concentra en solo 3 personas. 3 personas que no conocen todo el derecho. Nadie conoce todo el derecho. La Corte resuelve arbitrariedades, que no está en sus funciones".

Sobre el proyecto de reforma judicial que planea el Gobierno, expresó: "A nivel oficial no conozco el proyecto de reforma judicial. No me consultaron a nivel oficial para la reforma judicial. Seria bueno distribuir la competencia federal. Seria la forma se hacerlo menos controlable. Siempre la concentración de poder es peligrosa".

"Creo que estamos muy atrás en tecnología. No se invirtió mucho. El Servicio Judicial esta interrumpido. Creo que se debería encontrar la forma de que funcione, con la seguridad necesaria. Si tuviéramos una justicia más digitalizada podría estar funcionando. Puede ser que algunos se lo estén tomando como vacaciones también", expresó.

Volviendo al tema de la cuarentena y la justicia, aclaró: "Cuando ves el panorama de la región es aterrador. No planteo volver cómo sea. Creo que se debe discutir en forma seria. Abrir a loco tampoco. Abrir tribunales porque si es generar una bomba. Esto no es Boca-River. Se tiene que discutir con seriedad".

"La pandemia mostró el panorama de toda la región y Argentina no es la peor de todas. Y demostró que en algunas el control lo tienen los propios presos", manifestó sobre la situación de los presos en las cárceles.

"La cárcel se convirtió en una pena de tortura. El gran problema, también son los presos sin condena y los presos procesados. Algunas cárceles son campos de concentración", concluyó.

