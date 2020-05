Patricia Bullrich reavivó la polémica con Rodríguez Larreta por las críticas de Alberto Fernández

La interna de Juntos por el Cambio parece en calma, pero las grietas están lejos de cerrarse. Luego de compartir una videoconferencia con militantes del partido para limar asperezas, Patricia Bullrich reflotó la polémica que mantiene con Horacio Rodríguez Larreta por su cercanía con Alberto Fernández mientras enfrentan la crisis del coronavirus. La presidenta del PRO volvió a referirse a las críticas que enfrentó la gestión de Mauricio Macri durante última conferencia de prensa del presidente, lo que dejó una vez más al jefe de gobierno porteño en una situación incómoda con su espacio. "Yo no me hubiera bancado eso", reprochó la exministra de Seguridad.

"(Larreta) siempre fue una persona tranquila, que cree en esta lógica de trabajar hoy en un equipo, aunque le digan todo el tiempo 'no sos tanto de nuestro equipo'. Además, esa personalidad ganó y tal vez una personalidad confrontativa no gana una elección", explicó Bullrich al ser entrevistada este miércoles 27 de mayo en Nada Personal, ciclo que conduce Viviana Canosa en Canal 9. Así se refirió a la conferencia de prensa que compartieron el sábado pasado el jefe de Estado, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador bonaerense para anunciar la extensión de la cuarentena.

Si bien reiteró su apoyo al jefe de Gobierno porteño, la titular del PRO lanzó: "Yo me hubiera levantado y le hubiera dicho algo fuerte. No me hubiera bancado eso". Sobre la posibilidad de diferenciarse de Kicillof y Alberto Fernández y tomar otras medidas para la Ciudad en relación a cómo llevar la cuarentena, explicó: "La discusión no es con Larreta, la Ciudad está acorralada por las cosas que le han dicho".

"Estamos convencidos de que, si nosotros hubiéramos vivido esta situación, habría desorden sindical y aprietes que el Presidente no está viviendo. Ahora se metió en un problema y no sabe cómo va a salir. Nos está diciendo que cada día vamos a estar peor", cuestionó Bullrich.

El comentario del Presidente ocurrió durante la conferencia de prensa que brindó el pasado sábado en la Residencia de Olivos. Luego de la exposición del gobernador bonaerense, Fernández lanzó: "Sin querer ahondar en un detalle, en los años de los que hablaba Axel, ni Ministerio de Salud había". La incomodidad del jefe de Gobierno porteño fue notoria por la interna que vive con su espacio como consecuencia de su acercamiento al Frente de Todos por el acompañamiento a todas las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia.

Para calmar los rumores de internas en el macrismo, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich compartieron una videoconferencia con militantes del partido, donde llevaron los mensajes de unidad y hasta lanzaron augurios para las elecciones 2021. "Nuestro primer objetivo tiene que ser dar la pelea y ganar en 2021, y la única manera es juntos", dijo el jefe de Gobierno porteño.

DR/FF