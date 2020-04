Repudian el desembarco de un buque patrulla británico en Malvinas

Un buque patrulla de la flota naval inglesa arribó a las Islas Malvinas y el gobierno de Tierra del Fuego repudió el hecho y lo consideró una "violación" a la denominada "zona de paz y cooperación del Atlántico Sur", creada en 1986. Se trata del HMS Forth, una embarcación de 2.000 toneladas con 60 tripulantes.

"Vamos a realizar una presentación ante los órganos competentes porque entendemos que esta acción representa una amenaza a la seguridad, no solamente de la provincia, sino del país y de la región en su conjunto", manifestó el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de Tierra del Fuego Andrés Dachary mediante un comunicado, según consignó la agencia Télam.

"Esto consolida un proceso de militarización por parte del Reino Unido", agregó el funcionario, quien confirmó que el gobernador Gustavo Melella ordenó que el caso sea denunciado ante organismos internacionales. La llegada del buque patrulla HMS Forth de la flota naval inglesa a las Malvinas fue revelada por medios internacionales.

Filmus: "Podríamos enviar insumos médicos a las Malvinas si lo necesitaran, es un gesto humanitario"

Dachary indicó que la zona de paz creada por una resolución de las Naciones Unidas promueve la cooperación regional y el mantenimiento de la paz y la seguridad en el Atlántico Sur, y propende a la no proliferación de armas nucleares y a la “eliminación de presencia militar”.



“Por el contrario, el Reino Unido ha consolidado la base militar más importante de la región, lo que atenta contra la obligación de todos los Estados de resolver sus controversias pacíficamente”, expresó. Advirtió además que el gobierno provincial "representa la voz del pueblo fueguino", que "ya no acepta la pasividad demostrada por gestiones anteriores”.

"Esta patrulla de última generación es la primera unidad de su clase en ser desplegada internacionalmente, con un papel presencial de primera línea y de allí la gravedad que le adjudicamos a la maniobra", concluyó el funcionario fueguino.

Dura reacción en Malvinas a contar sus enfermos como argentinos: "No tienen vergüenza"

El buque. Según medios internacionales, el buque HMS Forth arribó a Malvinas el 14 de enero pasado para reemplazar en sus tareas al HMS Clyde, que operó durante doce años en el Atlántico Sur. Posee un cañón de 30 mm, 4 ametralladoras, lleva a bordo un helicóptero Merlin especializado para guerra antisubmarina y una tripulación de 60 miembros.

"Esta es la primera vez que la nueva nave patrulla (…) en uno de los lugares más bellos y remotos del planeta para enarbolar la bandera de la Unión", se indicó en un documento oficial.

La nave de 2.000 toneladas llegó a Malvinas a principios de año como el nuevo buque patrulla de las islas. Si bien el buque pasa la mayor parte de su tiempo en las islas, "varias veces al año se dirige a Georgia del Sur para una combinación de entrenamiento militar, brindando apoyo a las autoridades de la isla y a los científicos del British Antarctic Survey" (el instituto británico de investigaciones antárticas), detallaron.

En esta visita inaugural, el HMS Forth embarcó al brigadier Nick Sawyer, comandante de las fuerzas británicas en las islas del Atlántico Sur, a dos docenas de soldados, personal de la fuerza aérea y funcionarios público. La tripulación del barco "exploró las colinas de Grytviken, rindió homenaje a la tumba del explorador Sir Ernest Shackleton y conversó con turistas y guías de los transatlánticos".

Coronavirus y polémica. El Gobierno argentino anunció que iba a sumar al conteo de infectados con COVID-19 que hace a diario el Ministerio de Salud a los que se den en el archipiélago. Esta medida generó de inmediato gran rechazo por parte de los isleños.

Coronavirus: el Gobierno incluirá los casos de las islas Malvinas en los registros nacionales

"El gobierno argentino literalmente no tiene vergüenza al usar una horrible tragedia global para hacer de ella un punto político", aseguró Lisa Watson, editora del diario Penguin News, en un mensaje en su cuenta de Twitter para mostrar su descontento ante esta decisión.

(1) I find it curious the way people explain history (from their point of view) as if was incontrovertible fact. It's just your country's view of history - nothing more. The fact is that like the Portugese in Brazil and the Spanish in Argentina the Brits took the Falklands...