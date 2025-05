Ricardo Caruso Lombardi apuntó contra Manuel Adorni por violar la veda: “Rompieron todos los códigos”

El candidato a legislador por el “Movimiento de Integración y Desarrollo” (MID), Ricardo Caruso Lombardi, emitió su voto este domingo en una escuela de Villa Urquiza y cuestionó, sin nombrarlo, a Manuel Adorni por haber violado la veda electoral. "Rompieron todos los códigos", afirmó en diálogo con la prensa.

El director técnico llegó a las 12.30 a la Escuela Nº 26 José Mármol acompañado por el líder del partido y ex jefe de bloque de La Libertad Avanza, el diputado Oscar Zago. Mientras varios vecinos se acercaban a saludar y pedirle fotos, Caruso Lombardi aprovechó para hablar con la prensa antes de ingresar al cuarto oscuro.

El candidato se mostró relajado y aseguró que solía ponerse más nervioso antes de los partidos de fútbol. “En los descensos estaba más nervioso que ahora”, admitió. Y agregó: “Para mí es lindo porque es algo nuevo, mirá que estuve muchas veces con muchos nervios por el tema de los famosos descensos, los campeonatos, eso te pone muy nervioso”.

Ante los medios, también analizó la jornada como un partido de fútbol y pidió no dar por descendido a ningún equipo. “Viste cuando te dan por descendido y después a las 7 de la tarde decís, mirá, con 8 hombres se salvó”.

En la misma línea continuó: “Y por ahí jugás en una cancha con 60 mil personas y con 8 tipos en una cancha porque te echaron a 3. No importa, la seguimos, sobre la hora hacés una jugada de pelota parada y ganás uno a cero”.

Además, el DT cuestionó a los candidatos que rompieron la veda y consideró que “no hay respeto por la política”. “Me parece que no hay respeto en la política porque hubo muchos que rompieron todos los códigos. Lo primero que me dijeron es que la veda había que hacerla y resulta que hubo algunos que no la hicieron”, dijo en clara referencia al voto cantado de Manuel Adorni.

“Me molestó porque me parece que hay cosas que no se hacen y el respeto a los argentinos lo tenemos que tener y no respetamos al ciudadano, seguimos sin respetarlo”, remarcó.

Antes de retirarse, Caruso Lombardi aseguró que no tiene cábalas para las elecciones y pidió a la gente que se acerque a votar. “La gente tiene que venir, yo lo único que aliento es eso, tienen 17 caras que voten a quien quieran, pero que vengan a votar”, cerró el candidato.

El cruce entre Caruso Lombardi y Leandro Santoro

Esta semana, el periodista deportivo y director técnico de fútbol fue noticia porque, durante su cierre de campaña, tuvo un encuentro sorpresa, en plena calle, con uno de sus oponentes: Leandro Santoro, de “Es Ahora Buenos Aires”.

La caravana del candidato del MID se cruzó con Santoro, que manejaba su auto. Desde las alturas del micro descapotable donde se encontraba, Caruso saludó a su oponente, que se tomó la situación con mucho humor. Uno de los militantes del partido del DT le preguntó: “¿Votás a Caruso?”. Esto generó la risa del referente de “Es ahora Buenos Aires”, que se limitó a responder con gestos, incluyendo el tradicional de alzar una copa, un guiño al trabajo de Caruso en el fútbol.

El video, de los dos candidatos, intercambiando bromas en la calle, se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó comentarios positivos de los cibernautas, que remarcaron la actitud de los referentes políticos.

