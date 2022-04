Rizzo, por la reelección: "Cada vez que me piden ayuda me arremango"

El cuatro veces presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal va por su quinto mandato con la lista 47 de la agrupación Gente de Derecho, que él fundó. Además de abogado, se desempeña como periodista en tanto prensa escrita como radial. Representante legal de jueces como Ricardo Lorenzetti y el fallecido Carlos Fayt, es actualmente hombre de referencia para el actual presidente del Colegio, Eduardo Awad.

— ¿Qué lo motiva a presentarse para el cargo en esta oportunidad?

—La necesidad de continuar un proyecto que puso al Colegio de Abogados en el siglo XXI, que hizo los avances sociales, jurídicos y tecnológicos necesarios para que sea una de las instituciones más importantes del mundo y probablemente una de las más creíbles de la República Argentina.

—Tras la pandemia, ¿la abogacía debe adaptarse a un nuevo escenario?

—La reina ahora es el expediente digital y la regla es trabajar por internet. La excepción es ir a Tribunales. Por eso venimos capacitando y dotando a los abogados de los conocimientos técnicos que hacen falta para no apichonarse frente a esta nueva realidad.

—La administración anterior está muy identificada con usted, al igual que la conducción general del Colegio. ¿Comparte esta apreciación?

—Soy el fundador de la organización y cada vez que me piden ayuda me arremango y ahí estoy, pero me llaman por cuestiones institucionales y grandes. He intervenido en temas grandes, como la implementación del expediente digital, los temas del Consejo de la Magistratura. Lo de todos los días lo hacen el presidente y su Consejo Directivo.

—Distintos actores señalan que la administración actual no acompañó a los abogados a lo largo de la pandemia.Mencionan, por ejemplo, matrículas dadas de baja por incumplimiento de pago, un aumento de la matrícula mientras los tribunales estuvieron cerrados. ¿Qué les respondería a sus críticos?

—Los que dicen esto son oportunistas políticos que lo único que hacen es mentirle a la sociedad. El Colegio Público es la institución que más hizo por sus socios en el mundo. Consiguió poner la mediación en línea, que los abogados puedan cobrar sus honorarios a través de giros electrónicos tanto en el Banco Ciudad colo en el Nación, que metió un amparo para que los abogados puedan volver a sus estudios y después obligó a abrir los tribunales, y que—con la Corte y la Magistratura —logró que el expediente electrónico sea una realidad.

En cuanto a que se les dio la baja a varios socios por la matrícula, esos deudores eran prepandemia. Para la baja se precisa adeudar tres matrículas. Encima, los de Gil Lavedra votaron con nosotros para que se procediera de esa manera.

Respecto de la matrícula, la del Colegio es la más barata del país, 11 mil pesos; menos de mil por mes sin interés.

Van y repiten tonterías. Si mirás sus propuestas, una es hacer una aplicación del Colegio para celular. ¡Hace siete años que existe!

—¿Cómo ve que se haya formado una lista a partir de muchas organizaciones para disputarle la presidencia a Gente de Derecho?

—Son sellos de goma. No creo que ninguno de los participantes tenga tanta plata para pagar publicidad en televisión. Me da la impresión de que sale de algún arca estatal, como de la Ciudad.