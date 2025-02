Roberbo Navarro: "El kirchnerismo no existe más y si siguen eligiendo candidatos de derecha, me presentó yo"

El periodista y empresario de medios Roberto Navarro sorprendió a propios y extraños este jueves al asegurar que se postulará para algún cargo político si Cristina Kirchner sigue con su estrategia de elegir "candidatos de derecha" para liderar las fórmulas de Unión por la Patria (UP). La declaración ocurrió durante un análisis político sobre las tensiones internas dentro del kirchnerismo, en especial la relación conflictiva entre la exmandataria y el gobernador Axel Kicillof.

”Cuando vos ves que Kicillof tiene enemigos internos es porque no quieren aceptar a un tipo que dice ‘esto es honestidad total, nosotros no podemos defraudar a la gente’. No quieren. Porque está el negocio del juego, lo otro, lo otro. Es una molestia. Por eso no solo lo ataca la derecha, sino que no lo defienden los propios”, planteó Navarro en el pase de El Destape Radio con su colega Ari Lijalad.

“El peronismo, con esta conducción, está en una estrategia defensiva, diciendo: ‘Si puedo, pongo otro candidato de derecha; y si no, pierdo. Esa es mi negociación con el establishment argentino. Yo les voy a ofrecer candidatos que no los jodan’. Bueno, hace 10 años, ya está. Yo entiendo, hay gente que la quiere mucho a Cristina, está bien. ‘No importa si mi pibe no come, yo la quiero’. La verdad es que yo también la quiero, pero esto es lo que pasó y ya está", precisó Navarro, y agregó: "La gente dice: ‘La próxima vez capaz [Cristina] elige a Kicillof’. No, no va a elegir a Kicillof. Va a volver a presentarte otro candidato de este tipo, esa es la política decidida ahora”, opinó en la realción a las estrategias de la actual jefa del Partido Justicialista (PJ).

Convencido de que “el kirchnerismo tal como lo conocimos no existe más”, Navarro planteó: “Sí existe un pueblo que sigue queriendo esos valores, lo que no tiene es la representación porque están todos a las patadas, pero las encuestas dicen que el pueblo no piensa como Milei. El pueblo piensa como gobernaba hasta hace 10 años el kirchnerismo. No como gobernó Alberto], no como hubiera gobernado Massa. Eso no se lo está ofreciendo nadie.

"No sé cuándo nazca otra cosa, cómo se va a llamar: puede ser graboísmo, kicillofismo, no sé. Eso hoy no existe”, dijo.

Asimismo, Roberto Navarro se animó a decir que no es más kirchnerista. “No existe más el kirchnerismo, qué queres que haga, eso no está. A mí cuando algo me pasa tres veces... No, tan boludo no soy. Ya digo: ‘La cuarta vez me va a pasar lo mismo’. Me van a decir: ‘Acá lo tenes a Lousteau, acá lo tenes a Larreta, acá lo tenes a Massa'. No, ya está”, planteó.

Además, aseguró que Cristina Fernández de Kirchner no va a elegir a Kicillof como el candidato del peronismo. "No va a elegir a Kicillof, va a volver a elegir otro candidato, eso está decidido", afirmó y subrayó que "si eso pasa me presento yo, eso también ya está decidido".

En otro tramo del pase radial, el empresario mediático, conocido por su alineación con el kirchnerismo, contó que las “muchas veces” que le ofrecieron hacer política y dijo que no. “Pero si el pueblo no tiene una representación y van a poner otro candidato de derecha, bueno, me presentaré”, insistió.

Luego, le consultaron si su idea es arrancar la carrera con una postulación a diputado, dado a que este año hay elecciones legislativas. “En ese antro...”, comentó entre risas por el Congreso. “La foto mía la conocen”, acotó al respecto de la imagen que se verá en la boleta única para cargos nacionales.

Además, Navarro dejó trascender que no pretende deshacerse de sus medios. “Berlusconi no vendió sus medios, seguía teniéndolos”, señaló. Y para concluir el tema indicó: “No es mi deseo [ser candidato]. Yo prefiero estar con mi nieta, con Noelia... pero habrá que hacerlo si no queda otra”.

