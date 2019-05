Roberto Lavagna: "No voy a ir a una interna dentro de Alternativa Federal"

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, confirmó días atrás su candidatura a Presidente para las próximas elecciones de octubre de 2019 y definió, ante la cumbre de Alternativa Federal, que no participará de una interna en ese espacio, porque apunta a presentar una opción de consenso que incluya a otros sectores.

Luego de su ausencia en la reunión cumbre del “peronismo alternativo”, el economista mantuvo una reunión con el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto, en la que definió que irá por su lado. “Lo que quedó cerrado es, como dijimos desde el principio, que la idea es consenso. No voy a participar de una interna en Alternativa Federal”, dijo Lavagna en diálogo con Nelson Castro por Radio Continental.

Entre las razones argumentó que ese espacio es “una estructura guiada al partido justicialista solamente”, y que desde su propuesta Consenso 19 plantean otra opción, que incluya a parte del radicalismo, del socialismo, del GEN y de la sociedad civil.

“Una división hace perder potencia. Pero tampoco es cuestión de hacer un rejunte. Eso no va a resolver los problemas del país”, expresó Lavagna. “Una cosa es un gobierno de unión nacional y otra cosa es un amontonamiento”, agregó.

El ex funcionario consideró que en política, “uno tiene que tener coherencia. Desde el principio definimos algunas cuestiones centrales, y no lo vamos a cambiar”, reiteró.

En caso de que no se de una unión entre Consenso 19 y Alternativa Federal —si no aceptaran sumarse sin internas— sostuvo que se presentará como candidato de todas formas. “Hoy por hoy me presentaría. Todavía quedan 15 o 20 días en los que se puede avanzar en otro camino y evitar una frustración de caer de vuelta en los dos lados de la grieta, que no nos llevan ni para un lado, ni para el otro”.

Consultado por la posibilidad de un espacio que incluya al economista y diputado Martín Lousteau, afirmó que conversaron en varias oportunidades y también con Marco Lavagna, pero que “hasta ahí se llegó”.

En cuanto a la invitación de Juan Schiaretti a Daniel Scioli para sumarse el espacio, eligió no opinar. “No me meto más en la interna, que hagan lo que gusten y lo que creen conveniente”, dijo. Sobre el diálogo con Sergio Massa, manfiestó, mantuvo varias conversaciones pero aclaró: “Hablar se habla siempre con todo el mundo, pero recientemente no hemos hablado”.

Respecto a la situación económica criticó la gestión de Cambiemos y consideró que "se puede y se debe crecer. Tenemos recursos humanos, capital y recursos naturales. En los tres primeros años hubo una lluvia de inversiones, pero de adentro para afuera, de 60 mil millones de dólares. Eso fue por los errores en materia política".

