Sabina Frederic le respondió a Horacio Verbitsky: "Es injusto compararme con Patricia Bullrich"

"Es injusto compararme", respondió Sabina Frederic este viernes 3 de julio a Horacio Verbitsky, quien se había mostrado "preocupado" por "el regreso de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad". Con esa chicana, el periodista cuestionó el manejo de la causa de presunto espionaje ilegal de parte de la AFI macrista, en la que hoy fue apartado el juez federal Federico Villena. La funcionaria nacional se desligó del expediente y habló de "respetar el principio de inocencia", aunque admitió que desde el Gobierno "pedimos que las detenciones fueran con la más absoluta discreción.

"Estoy muy preocupado con el regreso de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad", señaló Verbitsky este jueves en su columna en Habrá consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio. Y cuestionó "la reaparición de los operativos humillantes con la detención de personas, fotografiadas y filmadas en el momento de la detención, con policías disfrazados como si estuvieron delante de peligrosos narcotraficantes".

En la emisión de este viernes, el propio Verbitsky participó de la entrevista a la ministra: "Qué bueno que hayamos conseguido esta comunicación y yo celebro que el Gobierno haya pagado el rescate y tengamos en libertad a Sabina Frederic", dijo. Entre risas, la funcionaria respondió "me encanta el sentido del humor, Horacio". "Bienvenida, era muy necesario", recalcó el fundador de El Cohete a la Luna. "Agradezco tu sentido del humor por transformar esa comparación, que para mí es bastante injusta, con la señora que se fue de este lugar", se defendió luego la sucesora de Bullrich.

La titular de la cartera de Seguridad nacional sostuvo acto seguido que su postura y la del presidente Alberto Fernández es "respetar el principio de inocencia y la división de poderes". En esa línea, se desligó de las decisiones del juez Villena. "Estamos en un segundo plano. Las ordena el juzgado y nosotros nos enteramos luego de que se entera el juzgado", aseguró.

Frederic sostuvo que, cuando se enteró de las órdenes de captura, "nosotros pedimos que las detenciones sean con la más absoluta discreción, que las personas no sean identificadas o visibles". "Pero claro, ya estaban las cámaras en ese lugar", agregó. "Avisadas por el ex juez de la causa", señaló Verbitsky. "Entendemos que fue el juzgado el que avisa", coincidió la funcionaria, que contó que luego le pidió al jefe de la policía que tomara "todos los recaudos para tratar de que no sea un espectáculo". El periodista comentó entonces: "Te conozco a vos y lo conozco al juez, no tengo motivos para dudar de cuál fue la fuerza impulsora de ese escándalo, pero quiere decir que se podía evitar".

Tras las críticas de Sergio Berni, Sabina Frederic culpó a la pandemia por las demoras

La ministra defendió los controles de tránsito por el regreso a la cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires, sobre lo cual señaló que "bajó mucho la circulación". "Queremos ser lo menos punitivos posibles en los controles de circulación, pero eso depende de cada juez", dijo, evitando mencionar la polémica de esta semana con el ministro bonaerense Sergio Berni.

Sobre los ataques a silobolsas, la funcionaria anticipó que pidió "a las provincias donde hay más denuncias por roturas de silobolsas que nos enviaran la información de los últimos 12 meses" "Necesitamos datos oficiales del tema silobolsas, no los datos que contabilizan los medios. Y sobre esos datos vamos a tomar decisiones", prometió. Luego señaló: "Tenemos 45 incidentes de rotura de silobolsas desde el inicio del año y un acumulado del 40% en junio. Pero por ahora no tenemos datos".

