Sabina Frederic: "No podemos descartar ninguna hipótesis" en el caso Astudillo Castro

En su presentación ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se refirió a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años, cuyo paradero se desconoce desde el 30 de abril pasado. "Nosotros no podemos descartar ninguna hipótesis", afirmó.

"Tenemos 200 efectivos de las fuerzas federales desplegados en la zona donde se lo vio por última vez", expresó la funcionaria nacional este jueves 16 de julio, según consignó el sitio Parlamentario, y resaltó que ese mismo día "hasta el mediodía estuvieron trabajando en ese rastrillaje las fuerzas federales".

En la reunión, la ministra aseveró que "la hipótesis de que la responsabilidad fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no puede ser descartada". Ademas, dijo que otra posibilidad es que "el muchacho está en un lugar y no quiere que se sepa" o "le pudo haber ocurrido algo y no es que haya sido responsable la Policía".

"Todas las líneas tienen que sostenerse hasta que alguna de ellas se caiga", aseguró Frederic, y recalcó que ya se realizaron peritajes sobre vehículos pertenecientes a la policía bonaerense "pero todavía no pasaron a la instancia de laboratorio, por lo cual hay que esperar".

"Tenemos la convicción de que es fundamental que la Justicia actúe sin adelantar posicionamientos que puedan ser leídos como una intervención del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Nos mantenemos dejando que la Justicia trabaje y las fuerzas federales avancen en su tarea", cerró.

La última pista certera de Facundo es del jueves 30 de abril pasado, cuando lo demoran en la localidad de Mayor Buratovich por "violación al aislamiento obligatorio". La prueba está documentada por una imagen en la que el joven aparece de espalda a la cámara y frente a un móvil Toyota Hilux N° 22.788, que estaba a cargo del teniente primero Alberto González, quien presta servicio en el puesto de Vigilancia de Teniente Origone.

