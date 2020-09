Sabina Frederic volvió a hablar de tomas: "El tema viviendas es una deuda de la democracia"

Vértice importante de problemática que tiene a decenas de usurpaciones de terrenos en múltiples lugares del país, la ministra de Seguridad Sabina Frederic volvió a referirse este domingo 6 de septiembre a las tomas de tierra en la provincia de Buenos Aires, vinculando el tema conque "hay una deuda de la democracia de entre tres y cuatro millones de viviendas". La ministra habló con Radio Rivadavia y agregó: "Eso genera una presión sobre la tierra que el Estado debe paliar y contener con planificación urbana", dijo.

Frederic inisistió en que la usurpación de tierras se debe a una necesidad habitacional: "La cuestión de las tomas es una emergencia que viene de una situación estructural mucho más complicada y delicada. Mucha gente a veces se debate entre esta situación y vivir en la calle", expresó la ministra al tiempo que subrayó que "los especuladores (con la venta de esos lotes usurpados) son una minoría que se beneficia con esta situación".

La ministra explicó que esos especuladores operan vendiendo las tierras que se consiguen a través de las tomas y muchas veces generando conflictos entre varias familias compradoras. Por su parte, consideró que "si bien las tomas son ilegales porque atentan contra la propiedad privada, en el caso de tierras privadas y públicas es diferente".

Sabina Frederic, sobre la toma de tierras: "Son actos ilegales prohibidos por la ley"

La funcionaria reiteró que "es la Justicia la que encarga las medidas" a las fuerzas de seguridad ante las usurpaciones. "Lo que ha venido pasando es que la Justicia viene ordenando la custodia y la conformación de mesas de trabajo para ordenar la situación", afirmó la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Además, la ministra se refirió al operativo que lleva a cabo el Gobierno contra la seguridad: "Estamos en la calle con 4.000 efectivos", dijo Frederic y precisó detalles sobre el último plan contra lanzado por el presidente el viernes pasado, en el que se anunció una inversión de con una inversión de 38 mil millones para enfrentar la inseguridad: "Alberto Fernández se encargó de aumentar la inversión en seguridad. Hay que confiar en la tarea que tienen los gobernantes", concluyó.

La pulseada con Berni

En tanto, el ministro bonaerense de Seguridad Sergio Berni había indicado ayer que "la inseguridad no se soluciona con un patrullero más o menos" y, a pesar de estar enfrentado con Frederic, coincidió en que "tenemos problemas estructurales, lo más importante es que se puedan articular las tareas de todos los estamentos del Estado que tienen que ver con la seguridad, eso es que lo que vale del plan anunciado ayer, que se ponga la mirada en el tema, que se ponga una piedra fundacional, participativa e integral", dijo.

El funcionario manifestó su preocupación en materia de seguridad ante la inminente temporada de verano en la costa argentina: "Hay temor a que se ocupen casas en la Costa y otros lugares, les quiero decir a todos los bonaerenses que hay un ministro de Seguridad que va a cuidar por sus derechos a la propiedad privada, que es inviolable", sostuvo.

Berni destacó el apoyo del gobernador bonaerense Axel Kicillof y marcó su postura en el conflicto con la ministra Nacional: "Yo no sé si se impuso mi criterio, esto no es una pulseada (con Frederic), a mí el gobernador de la provincia de Buenos Aires me puso a encargarme del problema de la seguridad, siempre dije e hice lo mismo, siempre he opinado de la misma manera, es parte de la transparencia. Yo digo lo que pienso, me pasé toda la vida estudiando las tareas que me han dado..." .