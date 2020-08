Coronavirus en Salta: avanza un caos político entre Sáenz y los intendentes

Salta es un hervidero: en términos sanitarios por el aumento exponencial de casos de coronavirus. Por el otro lado, porque la disputa política entre el gobernador, Gustavo Sáenz, y los intendentes por la pandemia sigue en ascenso.

Según datos oficiales, el 20 de julio Salta tenía apenas 172 casos. La última cifra oficial de ayer contabiliza 579. Es decir, un ritmo de duplicación de casos altísimo con más de 100 contagios por semana.

En ese marco, en todo el norte argentino vive una delicada situación sanitaria. Además, de Salta, en Jujuy el sistema de salud ya está al borde del colapso con 93% de las camas de terapia intensiva ocupadas.

En territorio salteño solo en la primera semana de agosto ya se confirmaron más de doscientos casos. El grueso de los contagios se ubica en la zona norte de la provincia, en las localidades de Tartagal, que confirmó 35 en el día de ayer, y Oran, aunque en los últimos días se sumaron varios casos positivos en la capital de la provincia.

Sin embargo, y a pesar de que los hospitales locales comienzan a visibilizar una alta ocupación de camas, el gobernador Sáenz, hasta ayer, se negaba a confirmar que exista circulación comunitaria del virus.

Justamente, a última hora de ayer, autoridades provinciales confirmaron la existencia de circulación comunitaria en varias localidades.

Esta tensión, que duró varias semanas, le valió a Sáenz la furia de un grupo de intendentes municipales que vienen reclamando al Gobierno provincial que admita la situación sanitaria, tal como publicó PERFIL. De hecho, en datos: de los 23 departamentos que tiene la provincia, ya hay 14 donde hubo casos positivos.

La indefinición del gobernador generó diversas críticas de los caciques municipales. El intendente de Tartagal, Mario Mimesi aseguró que “la curva de contagios es claramente ascendente” y ya anunció la intensificación de las restricciones de circulación en su localidad.

Mimesi no es el único que no acuerda con la decisión de Sáenz. Otros intendentes comenzaron a mover el avispero en diálogos informales. Buscaban articular una estrategia común para enfrentar al Gobierno provincial. “La situación es cada día más complicada, pero el gobernador no quiere aceptar que estamos en un momento muy delicado. No hay lugar para pensar primero en la política, hay que pensar en nuestros ciudadanos”, aseguró un intendente en un Zoom privado anteayer, donde participaron al menos tres municipios.

En este marco, entre los intendentes temen que el sistema sanitario comience a complicarse si los casos continúan avanzando, como todo indica que ocurrirá.

Por su lado, en las últimas horas, el gremio de Apunsa, que nuclea a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Salta, denunció la falta de protocolos provinciales luego de que se confirmara un caso positivo en la facultad de Economía.

