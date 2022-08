Arroyo Salgado contó que tanto Cristina como Macri quisieron hablar con ella sobre Nisman

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado reveló que tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, su ex esposo y padre de sus hijas, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri intentaron comunicarse con ella.

La ex presidenta lo hizo mediante un abogado "que habla en nombre de ella", mientras que el ex mandatario le solicitó una reunión mediante el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas.

Arroyo Salgado dijo que rechazó ambas propuestas.

El llamado del entorno de la entonces presidenta Cristina Kirchner

"En el año 2015, Cristina intentó contactarse conmigo y mis hijas", relató, aunque puntualizó que fue a través de un intermediario. "Llamó al teléfono oficial del juzgado un abogado que hablaba en nombre de la (por entonces) Presidenta, y quería comunicarse conmigo. No me pareció un interlocutor válido y dije que no me correspondía hablar", precisó la magistrada en declaraciones al programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

Sandra Arroyo Salgado.

El intento de acercamiento de Macri a Arroyo Salgado

La jueza contó que durante la presidencia de Cambiemos, Macri buscó acercar posiciones mediante el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, pero ella tampoco accedió.

"Recibí un llamado del ex titular de la AFI Gustavo Arribas, que me proponía reunirme con Macri y le transmití que dadas mis funciones eso no correspondía y que no mezclaba mi trabajo con asuntos personales", dijo.

El exdirector de la AFI, Gustavo Arribas.

El fiscal Nisman había denunciado a Cristina Kirchner por haber participado como supuesta "encubridora de los responsables del atentado a la AMIA", pero un día antes de declarar en el Congreso al respecto apareció muerto de un disparo en la cabeza dentro del baño de su apartamento de Puerto Madero, en circunstancias que nunca se esclarecieron.

Nisman: ¿suicidio o asesinato? Los tres frentes judiciales abiertos del fiscal que denunció a Cristina Kirchner

Arroyo Salgado habló sobre los dichos de Alberto Fernández y el “suicidio” de Nisman

Consultado días atrás por el caso Nisman y la comparación con el fiscal Luciani de la causa conocida como "Vialidad", el jefe de Estado aclaró: "Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal [Diego] Luciani".

Al respecto, Arroyo Salgado –que sostiene que Nisman fue asesinado– lamentó lo ocurrido: "Es muy difícil convivir con esas declaraciones que encima fueron emitidas por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Mi hija toma dimensión de eso, y es muy respetuosa".

No obstante, se distanció del pedido de la oposición de juicio político y anticipó que no denunciará al Presidente. "Por mi deber como jueza federal no me plantee presentar una demanda por los dichos del presidente. Tengo una tarea que cumplir y no puedo poner en riesgo eso", manifestó.

AG / ED