Cristián Ritondo se defendió tras las acusaciones de Arroyo Salgado: "Pocas veces recibí una operación así"

Luego de que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado se metiera en un nuevo frente de tormenta que abrió Elisa Carrió en la interna de Juntos por el Cambio, el diputado nacional del PRO Cristián Ritondo rechazó los dichos de la magistrada, que lo acusó de estar involucrado en su apartamiento cuando investigaba una causa sobre narcotráfico.

La líder de la Coalición Cívica ARI había denunciado un supuesto "sistema de impunidad garantizado sobre San Isidro", con los fiscales Julio Novo y Claudio Scapolán. Después, la ex pareja del fallecido fiscal Alberto Nisman mencionó en LN+ que dos letrados fueron quienes pidieron apartarla de ese caso y uno de ellos había sido Marcelo D'Angelo, funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense y ex asesor de Ritondo.

Sandra Arroyo Salgado denunció que la apartaron de una causa y señaló a Cristian Ritondo y Mariano Borinsky

En ese marco, el jefe del bloque de Diputados del PRO manifestó que “es raro" que Arroyo Salgado fuera invitada a una nota sobre la Causa Vialidad y "diga esto en medio de un contexto donde en Juntos por el Cambio estamos discutiendo algunas cosas".

En relación a D'Angelo, expresó: "No se cuál es la acusación, que alguien que es abogado y estuvo en el Ministerio de Seguridad y dejó de trabajar en 2019, ahora ejerza su profesión", cuestionó en diálogo con Eduardo Feinmann para Radio Mitre. "Es algo sobre lo que no me corresponde opinar, quienes trabajaron bajo mi mando cumplieron sus funciones, y quienes se apartaron de la ley los eché", agregó.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

Sobre esta línea, retrucó a Arroyo Salgado de "estar mintiendo en quien le hizo la recusación". "D’Angelo no fue defensor de ningún policía acusado en lo que investiga al fiscal Scapolán. Era defensor del fiscal pero a fines del 2020, no tiene nada que ver con el Ministerio de Seguridad. La recusación a ella se la hace otro abogado, de otro imputado, que es Juan Manuel Cueto", amplió.

Por otro lado, el ex ministro de la ex gobernadora María Eugenia Vidal que su ex jefe de Gabinete, Marcelo Rochetti, jamás intervino en la "causa Scapolán". "Los problemas que tenga la Dra. Arroyo Salgado por su actividad judicial con el Dr. Rocchetti en su vida profesional no me interesan", afirmó.

Consultado sobre si se trataba de una campaña de desprestigio, Ritondo negó que la jueza pueda "prestarse a algo así" aunque advirtió: "Pocas veces recibí una operación de esta categoría y críticas sin pruebas".

"El objetivo es ganarle al kirchnerismo"

En otro tramo de la entrevista, el legislador hizo referencia a las críticas de Carrió y subrayó: “Hay que sostener la unidad de Juntos por el Cambio".

La fundadora de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió.

“Dejamos muy en claro quetenemos el foco puesto en trabajar por el país. La sociedad está harta de las peleas políticas", explicó el diputado. "Tenemos un objetivo que es ganar al kirchnerismo que tan mal le está haciendo al país”, añadió.

"Hay que dejar claro qué país queremos, qué provincia queremos. Estoy seguro que es el momento de otra cosa”, sentenció.