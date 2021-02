Cafiero: "Pongo absolutamente las manos en el fuego por la inocencia de Cristina"

Recalentando las acusaciones oficialistas contra la Justicia, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó este domingo que pone "absolutamente las manos en el fuego por la inocencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner" en las causas de corrupción que la ex mandataria en su contra, al tiempo que sostuvo que "es absolutamente falso todo lo que le están imputando, y (Mauricio) Macri la persiguió políticamente"

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Cafiero fue consultado sobre si pondría las "manos en el fuego" por la presidenta del Senado, y contestó con firmeza: "Absolutamente, ahora que soy jefe de Gabinete y cuando no era jefe de Gabinete, también".

Alberto Fernández apuntó contra la Justicia: "Es imperioso abordar cambios que le devuelvan su prestigio"

"¿Por qué no avanzan las causas si tuvo el macrismo todo a favor? Es porque no tienen posibilidad de demostrar todas las mentiras que le quisieron inventar en este tiempo", indicó el jefe de ministros. A su entender, los procesos judiciales no llegan a su fin porque para algunos "es preferible tener a Cristina ahí, con las causas abiertas".

"La quieren tener en estado de sospecha permanente, porque hasta acá no demostraron nada ¿Qué esperan?", recalcó. Cafiero se refirió también al caso del ex secretario de Obras Públicas José López, al dar un ejemplo de un caso de "corrupción" dentro de la administración kirchnerista.

"Si hay un tipo que revolea 9 palos...", aseguró el funcionario nacional, que dijo no saber de dónde salió ese dinero y expresó: "Eso está todo en la causa, habrá coimeado empresas, no se".

Nueva embestida del Gobierno contra la Justicia por "corporativista" y "partidaria"

"Que haya funcionarios corruptos no tiene que ver que sea un gobierno corrupto", enfatizó. Asimismo, Cafiero cuestionó la decisión de la Cámara Federal de Casación que delegó la causa de espionaje ilegal contra el macrismo a Comodoro Py y afirmó que "es difícil de explicar".

"Delegan la investigación de la causa de espionaje contra el Instituto Patria en un fiscal que está imputado por maniobras de espionaje, es difícil de explicarlo", subrayó en diálogo con Radio Rivadavia.

"Me gustaría que alguien de la oposición opine de la figura de (Carlos) Stornelli, un fiscal que se mantuvo en rebeldía, que no asistió a la misma justicia, y que ahora tendría la posibilidad de ser un imputado que investiga la causa", destacó Cafiero. Y agregó: "Hay que preguntarle a (Ricardo) Casal qué pasó, por qué sostuvo a un fiscal que no se ajustaba a derecho".

Casación ordena que la causa por espionaje ilegal pase de Lomas de Zamora a Comodoro Py

Los dichos de Cafiero se dan luego de que la Sala IV de la Cámara de Casación Federal decidiera este viernes que las causas por espionaje ilegal que tramitaron hasta ahora en Lomas de Zamora, pasen a la justicia federal de Comodoro Py.

El máximo tribunal penal del país también validó todo lo actuado hasta ahora en los dos expedientes que corren en paralelo y en los que se investiga el espionaje al domicilio privado de Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, por un lado, y a dirigentes opositores y oficialistas, por otro.

La investigación tiene bajo la lupa la gestión en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, encabezada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes están procesados en el caso, entre otras personas. Tras la decisión de Casación el expediente será instruido por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli.

NA/AB