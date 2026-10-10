Este viernes en Tigre, Santiago Oría, cineasta muy cercano al presidente Javier Milei y quien además tiene un cargo oficial como Director de Realizaciones Audivisuales de la Presidencia de la Nación, realizó una presentación destinada a un encuentro militante de La Libertad Avanza. A través de tres filminas se propuso exponer las diferencias entre las "Fuerzas de la libertad" y el "Viejo sistema".

"Muchas gracias al equipo de LLA Tigre-PBA por invitarme a exponer sobre la Batalla por el Modelo Argentino. Contraste de ideas y de los grupos humanos que las encarnan", manifestó tras dar unas palabras frente al evento que organizó el encuentro de dirigentes de la Primera Sección Electoral, coordinado por el abogado Miguel Schmukler.

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Bajo el título "La batalla por el Modelo Argentino", en su presentación Oría ubicó a un grupo de personas encabezado por Milei y su hermana Karina, mientras que detrás de ellos se encontraban los militantes de LLA, confirmando "la primera fila", según indicó el reparto de roles.

En lo que respecta a la segunda fila, la misma fue destinada a "Los Argentinos de Bien", conformada por una fila de personas con banderas argentinas, muchos de ellos con uniformes de distintas profesiones y mensajes como: "Trabajo, familia, educación, orden, progreso" y "Argentinos de bien".

Ya del otro lado en la imagen hecha con inteligencia artificial se pueden ver tres filas bajo un filtro de oscuridad. La primera fila fue destinada a los "periodistas e influencers kukas", particularmente a aquellos con micrófonos de C5N y TN, y la segunda para "políticos del viejo sistema", mostrando una figura de mujer similar a la expresidenta Cristina Kirchner.

El tercer nivel de las filas fue ocupado por "empresarios beneficiados por el antiguo régimen", representados por hombres de saco fumando habanos, rodeados por pilas de dólares y bolsas con dinero. Acto seguido, en las dos filminas siguientes se contrapusieron "los modelos en batalla" entre las "ideas de la libertad" y el "viejo sistema".

En su presentación, el cineasta, designado oficialmente por decreto en mayo de 2024, analiza las expresiones de cada sistema en diferentes aspectos, tomando en cuenta la política internacional, la seguridad, el orden, el empleo público y la cultura, entre otros.

El Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, indicó que las ideas de la libertad en materia internacional se vinculan con "Occidente, líderes y ganadores", mientras que el sistema viejo queda definido por "dictadores, terroristas y perdedores".

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Ya en el ítem "gabinete/equipo", el cineasta contrapuso "Jugadores de 1er nivel internacional" con "impresentables, no calificados y corruptos". A la par, en "Orden" colocó de un lado "piquetes cero" y del otro, "caos público", mientras que en "Cultura", opone "Patriótica/Moral No propaganda" con "Decadentista/Despilfarradora".

Oría también contrapuso "Justificados: necesidades reales" e "Injustificados: ñoquis, improductivos, militantes" en el tema del "Empleo Público" y en cuanto a los "Mercados", se contrapuso la idea de que "las ideas de la libertad" suben las acciones y hay que bajarlas mediante el "viejo sistema".

"En la Argentina hay dos modelos de país diametralmente opuestos, está más claro que nunca. La gente el año que viene va a poder elegir, por primera vez, con una visión clara y bien contrastada de cuáles son los dos modelos que están en disputa", expresó en diálogo con el sitio Zona Norte Diario el funcionario que fue uno de los más retuiteados por Milei en los últimos días por sus posteos en contra del periodismo.

AS / EM