"No defienden derechos, defienden cajas": la furia tuitera de Milei para justificar el ajuste y las auditorías

El presidente Javier Milei no se detienen en el terreno digital. En medio de una semana caldeada por las tomas estudiantiles y el escándalo de las pensiones irregulares, el libertario usó este viernes su cuenta de X para practicar su deporte favorito: postear una contraofensiva discursiva. Bajo el título "La estafa de las banderas nobles", el mandatario publicó una extensa misiva donde acusó a sus detractores de usar causas socialmente sensibles como un simple blindaje para proteger kioscos políticos.

Para el jefe de Estado, existe un "mecanismo perverso" patentado por el socialismo que se repite de manera sistemática. La táctica, según su lectura, arranca con la apropiación de un tema moralmente intocable. A partir de ese piso de consenso, se exige una inyección constante de gasto público que termina pariendo estructuras burocráticas gigantescas, diseñadas exclusivamente para administrar fondos multimillonarios sin rendirle cuentas a nadie.

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El punto de quiebre, plantea Milei, ocurre cuando una nueva gestión intenta revisar esos números. Es en ese momento donde entra a jugar lo que él define como un "chantaje moral". Lejos de transparentar los balances o explicar en qué se gastó la plata, el sistema se abroquela y se defiende acusando al auditor de turno de ser un enemigo íntimo de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Sin bajar el tono, el Presidente redobló la apuesta y apuntó al corazón del relato opositor. Aseguró que el verdadero objetivo de esta resistencia no es proteger a los que menos tienen, sino evitar que se descubra una red de intermediarios y el financiamiento estatal de las agrupaciones políticas. "Usan a los pobres como escudo moral para defender los privilegios de la casta", sentenció, sin ningún tipo de medias tintas.

El cierre de su catarsis virtual funcionó como una declaración de guerra total contra el secretismo en la gestión de los recursos públicos. Milei exigió que se abran todas las cuentas, que se publique hasta el último contrato y que los responsables justifiquen cada centavo. "No defienden derechos. Defienden cajas", remató el libertario, dejando en claro que la motosierra económica ahora viene acompañada de un bisturí auditor.

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El mapa de los conflictos y el fantasma regional

Aunque el texto no menciona nombres propios, los destinatarios de los dardos presidenciales tienen nombre y apellido en la agenda más caliente de la actualidad. Al apuntar específicamente a los supuestos defensores de "los discapacitados, los jubilados y la universidad pública", Milei trazó una línea directa que conecta su veto al aumento previsional, la guerra abierta contra el financiamiento universitario y la reciente denuncia de su asesor Santiago Caputo sobre el festival de pensiones truchas por invalidez.

El análisis presidencial no se limitó a las fronteras locales. En su descargo, enmarcó este modus operandi como una enfermedad endémica de toda América Latina, advirtiendo que los mismos beneficiarios y las mismas víctimas aparecen "en cada país donde el socialismo logró echar sus garras". Para el Presidente, los argentinos de bien que pagan impuestos son los que siempre terminan financiando la fiesta ajena.

Con su clásico grito de guerra "¡VLLC!" coronando la publicación, la jugada del mandatario expone con claridad cuál será la estrategia de la Casa Rosada para los próximos meses. Ante cada conflicto sectorial o reclamo por el recorte presupuestario, el Gobierno intentará vaciar de legitimidad a los dirigentes que encabezan las protestas, instalando la idea de que detrás de cada marcha, marcha o movilización, hay un negocio oscuro a punto de ser desmantelado.

TC/MSS