Santoro apunta a criticar la gestión PRO y a Milei a la vez

Ahora Buenos Aires, la lista del PJ porteño que encabeza Leandro Santoro para las próximas elecciones legislativas de la Ciudad, tiene un par de ejes definidos sobre qué camino tomar en la campaña. Hablar de lo que generó el PRO en el territorio porteño sin descuidar las críticas a Javier Milei.

Es que en la fuerza opositora creen que la aparición en el tablero electoral del vocero presidencial, Manuel Adorni, con una motosierra en la mano implicó nacional una campaña que a priori iba a estar destinada a hablar de temas puramente locales. Por lo cual, los cuestionamientos al gobierno nacional estarán a la orden del día en las apariciones de Santoro aunque también estará su sello: brindar propuestas.

La interna a cielo abierto del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires no tiene eco en la Ciudad por el momento. Aunque aparecieron ruidos al momento de cerrar listas, especialmente en la calle Azopardo 802, sede de la CGT. En el movimiento obrero aspiraban con tener al menos un lugar entre los diez primeros de una nómina que encabeza Santoro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El deseo no tuvo contraste en la negociación final, lo que llevó al sindicalismo a señalar por lo bajo que el armado que competirá el próximo 18 de mayo con las siglas ABA no es representativo del Partido Justicialista. “Es la lista de Cristina Kirchner y quedaron varios sectores afuera, no solo la CGT: los movimientos sociales jugarán con Juan Manuel Abal Medina por ejemplo”, remarca una voz de un gremio de peso.

No obstante, en ABA intentan no escalar el conflicto y prometen que no habrá cruces con el gremialismo. Las energías estarán concentradas en los mensajes “positivos” de la campaña, en evitar dar señales “triunfalistas”, más allá de los sondeos que lo ubican primero al postulante a la Legislatura local, con una consigna para los propios: dejar de agitar la posibilidad de una victoria que espante al votante que elige al PJ sin convicción pero que si ve a la fuerza cerca del triunfo puede elegir otra alternativa. Santoro, por lo pronto, expresó: “Tengo la suerte de que los peronistas de la Ciudad me quieren y reconocen mi identidad. Pero no soy afiliado del PJ, como tampoco soy afiliado a la UCR”.