Se define si la causa Gestapo sigue en La Plata o pasa a Py

Son días de mucha incertidumbre para los involucrados en la causa conocida como Gestapo, que, hasta el momento, instruye el juez federal platense Ernesto Kreplak, quien hace poco más de un mes procesó al ex titular de la cartera laboral bonaerense Marcelo Villegas.

Se trata del expediente iniciado a partir del hallazgo de un video de una reunión llevada a cabo en la sede porteña del Banco Provincia en junio de 2017 de la que asistieron 14 personas entre empresarios, ex funcionarios del Gobierno de Maria Eugenia Vidal, antiguos miembros de la Agencia Federal de Inteligencia y el intendente de La Plata, Julio Garro.

En este causa se investiga el presunto armado de expedientes judiciales contra sindicalistas como el ex titular la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina. La pieza fue hallada en los registros digitales de la AFI.

“Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, fue la frase que esgrimió Villegas en el video del encuentro del que también participaron el ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los ex directivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano, Diego Dalamu Pereyra y Dario Biorci, todos procesados y embargados por Kreplak, quien además dictó la falta de mérito para el ex ministro de Planificación Roberto Gigante y para los empresarios de la construcción.

No obstante, varios procesados, reclamaron que la investigación continúe bajo la órbita de la justicia federal porteña, argumentaron que el presunto ilícito se llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires y es ahí donde debe seguirse la causa. El planteo fue rechazado por la fiscal Ana Russo y Kreplak.

Garro, Allan y Grassi, fueron por más e insistieron con el traslado de la causa a Comodoro Py, lugar donde están radicadas dos investigaciones relacionadas con “Pata” Medina como víctima de las supuestas maniobras.

La primera en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, el expediente versa inteligencia ilegal sobre jueces, personalidades, políticos y sindicalistas y periodistas entre ellas Cristina Kirchner e incluso referentes propios del macrismo como Horacio Rodríguez Larreta. Había sido iniciada en Lomas de Zamora y tras un fallo de Casación pasó a los tribunales de Retiro.

La segunda, radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, fue presentada un año antes con el sindicalista Medina como querellante, otros apelantes aspiran a que se acumule en esta última.

Este incidente debe ser resuelto por la Cámara Federal de La Plata, donde ya hay dictamen favorable del fiscal Diego Iglesias, quien sostuvo que hay un supuesto de conexidad entre “Gestapo Antisindical” y la llamada “Megacausa” que tiene Martínez de Giorgi. Además le pidió la inhibitoria a su colega platense.

Por otra parte, el tribunal de alzada también debe solventar las apelaciones a los procesamientos, pero primero se debe resolver el conflicto de competencia. De irse a Comodoro Py ya la cuestión quedaría en manos de la Cámara Federal Porteña. Sin embargo hay fuertes indicios de que en caso que esto suceda se plantee un nuevo incidente del cual ya intervendría la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país.