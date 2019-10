Alberto: "Néstor hoy me diría hacé lo que tenés que hacer, que yo te acompaño"

El domingo 27 de octubre arrancó temprano para el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Entre selfies y salidas con su perro Dylan, el exjefe de gabinete acaparó la atención de los medios de comunicación antes de ir a votar en la UCA, en Puerto Madero.

El hecho de que la fecha coincida con el aniversario de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner hizo que los hombres de prensa que lo rodeaban lo consultaran sobre el tema, y el candidato del Frente de Todos recordó que cuando visitó el Mausoleo en Río Gallegos que guarda los restos del ex presidente, le hizo una promesa que no reveló, y hasta dejó una frase de lo que cree que le diría el ex presidente en una instancia como la actual: "Me diría hacé lo que tengas que hacer, que yo te acompaño". Y cuando cerró la frase se emocionó, al borde de las lágrimas.

El primer mensaje público del candidato había llegado llegó de la mano de su estrecho colaborador Leandro Santoro, quien subió una foto a las redes sociales y una sola palabra: "Desayunando". A su lado, el vocero de Alberto, Juan Pablo Biondi y Daniel, un amigo de la vida del candidato.

Minutos más tarde todos los móviles televisivos agolpados en la puerta observaron como Fernández salió a pasear a Dylan, también con Santoro a su lado. Cerca del mediodía, cuando Alberto ya haya emitido su voto, lo hará el candidato a jefe de Gobierno, Matías Lammens. Concurrirá a la escuela Nº 6 “Vicente Fidel López", en Palermo.

Luego será Sergio Massa. El candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires ingresará al cuarto oscuro cerca de las 11 en Rincón de Milberg. A las 11.30 votará el candidato a gobernador, Axel Kicillof, en la EP 10 de Pilar.



Al mediodía votará Cristina Fernández de Kirchner en la Escuela Nº 19 “Luis Piedrabuena” en Río Gallegos. "Me desperté 6.45 AM Vienen luego mis amigos de siempre, de toda la vida y luego a esperar los resultados", dijo brevemente el candidato ante los periodistas. Cuando le consultaron sobre el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, se emocionó: "Significa mucho. Creo en Dios. Mi primer salida fue ir a verlo a Néstor. Ahí le prometí lo que le tenia que prometer. El siempre está".

"Todos los argentinos vamos a cambiar esto, no solo Alberto y Cristina", concluyó.

