Con Alberto como favorito, se elige quién gobernará en tiempos de crisis

por Federico Águila

El peronismo buscará cerrar hoy su vuelta al poder después de cuatro años de Mauricio Macri en la Casa Rosada. La novena elección presidencial consecutiva desde la vuelta de la democracia se desarrollará en medio de un delicado escenario económico y social que amenaza con profundizarse a partir de mañana. Alberto Fernández, el candidato al que nadie tenía en carpeta hace poco más de cinco meses cuando Cristina Kirchner le propuso encabezar el binomio presidencial, parte como el gran favorito para ganar en primera vuelta. El Frente de Todos se sostiene en los resultados que obtuvo en las primarias, cuando le sacó más de cuatro millones de votos a la fórmula del presidente Mauricio Macri.

En caso de suceder un resultado parecido al del 11 de agosto pasado, la elección quedará definida hoy a favor de Fernández. Para que Macri logre “darlo vuelta”, primero debe superar el piso de los 35 puntos (obtuvo casi 33% de votos positivos en la primera vuelta) y a la vez que su contrincante baje algo más de cuatro puntos (el escrutinio definitivo lo ubicó en 49,5% de votos positivos). Es decir, para forzar un ballottage el próximo 24 de noviembre, el Presidente necesita que la diferencia con Fernández no sea más de diez puntos y que el ex jefe de Gabinete no supere el 45% de los sufragios.

El PJ vuelve a dominar el mapa nacional

De Alberto a Macri. Tras el sorpresivo resultado de las PASO, Alberto empezó a pensar en cómo enfrentar a partir del 10 de diciembre la profunda crisis que atraviesa el país. Diseñó una campaña corta sin grandes estridencias y empezó a trabajar en el armado de su posible gabinete. El candidato del Frente de Todos buscó mandar mensajes para el frente más complicado que tendrá en los próximos meses: la renegociación de la deuda y la dramática caída de reservas. Todo, atado a un escenario social complejo, con altos niveles de pobreza, desempleo y una fuerte caída en la industria y el consumo. Fernández se apoyó desde el comienzo en los gobernadores peronistas y desde su entorno intentaron despejar fricciones con su compañera de fórmula en el reparto del poder. El papel de Cristina, cercada en los últimos cuatro años con múltiples causas de corrupción, será una de las incógnitas a develar en caso de que hoy el kirchnerismo consume su regreso.

Fernández quedó al borde del 50% en las PASO; Macri necesita que baje más de cinco puntos

Del lado del oficialismo, Macri llega a su día decisivo mucho mejor que aquella mañana del 12 de agosto en la que se ofuscó con los votantes que le mostraron su apoyo a Alberto y Cristina. Las marchas del “Si se puede”, algunas de ellas masivas, lo sostuvieron en la idea de llegar a una segunda vuelta. Pese al rotundo fracaso de su gestión en varios índices, Macri se siente expectante para la elección de hoy. La Casa Rosada confía en que una afluencia mayor de votantes con respecto a las primarias, sumada a una mejor fiscalización y algunos votos que antes fueron para Lavagna, Gómez Centurión y Espert se vuelquen a Juntos por el Cambio, los mantenga con chances de consumar un milagro llamado ballottage.

Otros focos. El nuevo escenario político de este domingo quedará plasmado en el Congreso que viene. En caso de replicar los resultados de las PASO, el peronismo lograría mayoría tanto en el Senado como en Diputados. Algo que le permitiría a Fernández gobernar con quórum propio en ambas cámaras, aunque el desafío le quedará planteado en cómo articular las diferentes fuerzas, como La Cámpora, gobernadores, massistas, entre otros, que configurarán al peronismo en el ámbito legislativo. Hoy quedarán definidas entonces las 24 bancas que se renuevan en la Cámara alta (el peronismo pone en juego trece senadores y el oficialismo ocho) y los 130 diputados que terminan su mandato el próximo diez de diciembre.

Con la mayoría de las elecciones provinciales ya consumadas, hoy se elegirá también quién gobernará la provincia de Buenos Aires y la Ciudad por los próximos cuatro años. El mayor distrito electoral se presenta sin grandes sorpresas luego del resultado de las primarias, en el que Axel Kicillof aventajó por casi 17 puntos a la gobernadora María Eugenia Vidal. Las chances de la dirigente del oficialismo, que hasta el 11 de agosto aparecía como la macrista con mejor imagen, parecen ínfimas, teniendo en cuenta que en territorio bonaerense no hay segunda vuelta y la elección se define por un sufragio.

Si se replica el resultado de las PASO, el Congreso tendrá mayoría peronista

En la Ciudad de Buenos Aires, el foco estará puesto en si Rodríguez Larreta llega al 50% de votos positivos para evitar así el ballottage contra Matías Lammens, el candidato del Frente de Todos que busca correr al macrismo de su bastión histórico. De los resultados de hoy, quedará definido si Rodríguez Larreta, Vidal o el propio Macri encabezan la oposición a un peronismo que podría salir fortalecido además de la presidencia, con la mayoría de las provincias y en el Congreso.

Casi 34 millones de argentinos están habilitados para decidir quién gobernará el país por los próximos cuatro años. Antes de la medianoche se sabrá si Macri tiene alguna remota chance de pelear su reelección dentro de cuatro semanas o si, como se prevé, el justicialismo se acomodará otra vez en el poder. Lo que quedará por dilucidar es qué peronismo viene. Y cómo hará Alberto para desandar la transición y desactivar rápidamente la bomba que, según él sostiene, Macri encendió.

LO QUE SE ELIGE