Sergio Berni le respondió a Patricia Bullrich: "No entiendo por qué debería pasar a Juntos por el Cambio"

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, habló sobre la valoración que hizo Patricia Bullrich sobre su función y descartó la posibilidad de saltar hacia Juntos por el Cambio. Para justificar su posición habló de "coherencia", remarcó que "no es fundamentalista" a diferencia de la presidenta del PRO y cuestionó la gestión de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en Seguridad.

“En tema seguridad tiene ideas más similares a las nuestras que a las del Gobierno”, fue una de las respuestas de Bullrich que generó sorpresa en los últimos días sobre Berni y dio lugar a especulaciones sobre un posible pase del funcionario bonaerense a la coalición cambiemita. “Si alguien quiere participar de nuestra fuerza, y comparte valores. Hay cosas que mirar, qué pasó con Nisman, pero son conversaciones que se pueden tener”, manifestó la ex Ministra de Seguridad de Mauricio Macri, abriendo una puerta.

Berni se refirió este miércoles 22 de diciembre a las declaraciones de Bullrich y dejó clara su posición. “No entiendo por qué me debería pasar a Juntos por el Cambio”, expresó en una entrevista con A Dos Voces por TN.

El funcionario bonaerense también agregó que la referente de la oposición nunca dijo que él podía sumarse a Juntos por el Cambio, para luego separarse de las formas políticas de Bullrich. “Yo no soy fundamentalista. Creo en los consensos. Yo tengo diferencias marcadas en el Frente de Todos. Pero pasadas las elecciones, tenemos que poner toda la energía en gobernar”, aclaró.

“El mayor capital político que he acumulado es mi coherencia. Soy tan coherente que por eso estoy en el gobierno de Kicillof”, explicó Berni cuestionando los cambios de partido y la ocupación de lugares en distintos partidos que tuvo Bullrich.

Sergio Berni reveló las razones de su alejamiento de Cristina Kirchner

Qué dijo Berni sobre María Eugenia Vidal

Consultada en el mismo ciclo televisivo sobre las declaraciones de Bullrich, Vidal había expresado que Berni “es hoy un funcionario de la provincia de Buenos Aires. Tiene que estar convencido del gobierno al que pertenece. Sino es una falta de coherencia y es insostenible”.

La cita de los conductores a Vidal le dieron el pie al jefe de la cartera de Seguridad de Buenos Aires para lanzarle una crítica sobre su gestión mientras ocupó la Casa de Gobierno de la provincia.

“Los problemas no se arreglan como hizo María Eugenia Vidal, con marketing y plata en publicidad. Kicillof es el único que ha decidido comenzar un trabajo estructural. Vidal entregó la Provincia con menos policías. Perdió por 20 puntos, la gente se dio cuenta de que era todo sarasa”, cuestionó el ministro de Axel Kicillof. Además, expresó que la ex gobernadora no se preocupaba por la inseguridad.

"Vidal luchó contra una sola mafia y fue por orden de sus jefes políticos: la del juego clandestino. Durante su mandato la Provincia se financiaba con el juego clandestino que era de sus jefes políticos", arremetió.

Además de Berni, en el estudio televisivo se encontraba el diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio, quien manifestó: “Me alegra tu declaración y que no vengas a Juntos por el Cambio”.

GI/ff