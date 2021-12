Patricia Bullrich "rescata" la función de Sergio Berni y no descartó sumarlo a Juntos por el Cambio

La presidente del PRO, Patricia Bullrich, habló sobre la posibilidad de sumar al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, a las filas de la coalición opositora. Si bien intentó esquivar el tema, luego habló de valores compartidos y manifestó que, en temas de seguridad, Berni está más cerca de Juntos por el Cambio que del Frente de Todos.

“Si alguien quiere participar de nuestra fuerza, y comparte valores. Hay cosas que mirar, qué pasó con Nisman, pero son conversaciones que se pueden tener”, expresó Bullrich este lunes 20 de diciembre, al ser consultada sobre la posibilidad de articular al jefe de la cartera de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof. “En tema seguridad tiene ideas más similares a las nuestras que a las del Gobierno”, argumentó la referente opositora.

En diálogo con Viviana Canosa por A24, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri trató de ser cautelosa y dijo: “No me parece que sea un tema para hablar en este momento”, aunque agregó que Berni sería uno de los funcionarios que "rescataría" del actual gobierno.

Si bien reconoció el rol del funcionario bonaerense, también utilizó la pregunta para lanzarle una crítica a la gestión del oficialismo en Seguridad. “Sí, lo rescato. En cuestiones de Seguridad, Berni tiene ideas más similares a las nuestras que al gobierno en el que está. De todos modos, no sabemos muy bien qué idea tiene el Gobierno porque hizo una mescolanza. De Sabina Frederic pasó a Aníbal Fernández. En Santa Fe es otra mescolanza”, cuestionó.

"Respeto mucho a la señora Bullrich"

No es la primera vez que Bullrich y Berni cruzan elogios a pesar de formar parte de las dos coaliciones más enfrentadas e influyentes del país. En agosto, en la previa de las PASO de septiembre donde el oficialismo sufrió una dura derrota, PERFIL entrevistó a ambos en una nota titulada "Dos halcones cruzan la grieta: reportaje a Patricia Bullrich y Sergio Berni", donde dejaron de manifiesto diferencias pero también puntos en común.

"Mientras te esperábamos para hacer la nota, Berni me decía que te valoraba. Y cuando te fui a saludar, me dijiste lo mismo. Observo que hay coincidencias de pensamiento entre ustedes", le apuntó Jorge Fontevecchia a Bullrich. "Es que cuando a uno le toca estar al frente de la seguridad, podés tomarla desde dos perspectivas. O desde una perspectiva teórica, ideológica, o desde la perspectiva de cuál es el bien social que vos cuidás", comenzó diciendo la referente del PRO. También coincidió en el uso de las pistolas Taser.

A su turno, Berni no tuvo reparos en halagar a Bullrich, aunque también marcó diferencias. "Respeto mucho a la señora Bullrich; primero, porque es una militante que dice lo que piensa. La gran mayoría de las veces no lo comparto. No quiere decir que esté bien ni mal, no creo en la verdad absoluta", expresó el Ministro de Seguridad de Buenos Aires.

Si bien cuestionó su "coherencia política", manifestó: "Tengo mucho respeto, porque es una persona que va al frente, que dice lo que piensa, que muchas veces no se calla. A veces colisiona con su propio espacio político. Eso nos hace muy parecidos en cuanto a temperamento. En cuanto a la visión ideológica, pragmática y hasta de gestión, somos totalmente distintos".

GI/ff